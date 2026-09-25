La batalla final por el Balón de Oro

La batalla por el Balón de Oro entra en su recta final. Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane han presentado ya prácticamente todos sus argumentos y ahora afrontan un fin de semana de enorme exposición internacional con sus selecciones. No servirá para añadir méritos deportivos al expediente oficial, cuyo periodo de evaluación terminó con la final del Mundial del pasado 19 de julio, pero sí para seguir alimentando una pelea mediática que se ha disparado durante las últimas semanas. Los méritos están hechos. Ahora queda el relato.

Y el calendario ha querido regalar un escenario difícilmente mejor. Mbappé tendrá su oportunidad con Francia mientras que Lamine y Kane se encontrarán directamente en Wembley en un Inglaterra-España que colocará frente a frente a dos de los grandes protagonistas de la carrera por el premio.

Mbappé quiere cambiar la última fotografía

El primero en entrar en escena será Mbappé. El francés llega a esta concentración después de un derbi muy complicado. El Real Madrid cayó 2-1 contra el Atlético y su gran estrella no apareció. Nada de lo que haga ahora aumentará oficialmente los méritos de su candidatura, pero sí puede modificar la conversación alrededor de ella.

Mbappé tiene números para defenderse sin necesidad de mirar al presente. Su gran argumento es su extraordinario rendimiento individual durante el periodo evaluado y especialmente un Mundial en el que terminó con 10 goles, aunque Francia cayó precisamente contra España en semifinales.

El madridista también ha sido uno de los candidatos que más claramente ha defendido públicamente sus opciones. Ha hablado del Balón de Oro y ha reivindicado el peso del rendimiento individual en una carrera donde cada candidato intenta imponer su propio criterio.

Lamine contra Kane en Wembley

El sábado llegará la fotografía perfecta para esta batalla. Inglaterra-España. Wembley. Lamine Yamal contra Harry Kane. Dos candidatos frente a frente en uno de los templos del fútbol mundial y con dos argumentos completamente diferentes detrás.

Lamine tiene el Mundial. España conquistó su segunda estrella este verano y el jugador del Barcelona fue uno de los grandes protagonistas del torneo. A ello suma su temporada con el conjunto azulgrana y un perfil futbolístico que basa buena parte de su candidatura en el desequilibrio, la creatividad y su capacidad para decidir partidos.

Kane responde con números. El delantero del Bayern ha construido su candidatura desde el gol y llega a esta pelea después de otra temporada de producción extraordinaria. También dejó seis tantos durante el Mundial y condujo a Inglaterra hasta el tercer puesto.

Hay además una diferencia importante entre ambos. Mientras Lamine ha hablado abiertamente de sus posibilidades durante las últimas semanas, Kane prácticamente no ha participado en la campaña mediática. El inglés ha dejado que hablen sus goles.

La guerra por el relato

Porque esa es la batalla que queda ahora. El rendimiento que determinará el Balón de Oro ya está cerrado. La final del Mundial del 19 de julio puso punto final al periodo que debe valorar el jurado. Por eso, un gol de Mbappé con Francia o una exhibición de Lamine o Kane en Wembley no debería modificar el expediente deportivo de ninguno. Pero el Balón de Oro también vive rodeado de ruido.

Entrevistas, portadas, declaraciones y debates han acompañado durante semanas a los candidatos. Especialmente a Mbappé y Lamine, los dos que más han hablado públicamente sobre el premio. Kane ha recorrido el camino contrario.

Y Wembley puede convertirse ahora en el escaparate definitivo de esa guerra de imagen. No porque allí se decida oficialmente quién merece el premio, sino porque coloca frente a frente a dos candidatos en un partido internacional de máxima exposición.

Tres candidatos, tres argumentos

La pelea está perfectamente definida. Lamine tiene el Mundial y el peso de haber sido protagonista en la mejor selección del planeta. Mbappé presenta una producción individual extraordinaria y sus 10 goles mundialistas. Kane responde con una máquina goleadora que prácticamente nunca se ha detenido.

Tres candidatos y tres formas diferentes de defender un Balón de Oro. Lo que suceda este fin de semana pertenece ya a otra temporada y queda fuera del periodo de evaluación. Pero mientras llega la gala del próximo 26 de octubre en Londres, la pelea por controlar el relato continúa. Mbappé tendrá Francia. Kane tendrá Wembley. Lamine a la mejor selección del planeta. Los méritos ya están escritos. Ahora comienza la batalla final por la pelota dorada.