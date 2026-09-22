Mbappé insiste con el Balón de Oro: «He sido el máximo goleador en todas las competiciones…»

Kylian Mbappé ha vuelto a pronunciarse sobre el Balón de Oro en una entrevista concedida desde Francia, donde está concentrado con la selección que ahora dirige Zinedine Zidane para afrontar cuatro partidos de la Liga de Naciones en este parón de septiembre-octubre. El futbolista del Real Madrid ha aprovechado para seguir haciendo campaña para llevarse un galardón que se entrega el próximo 26 de octubre en Londres y en el que compite con otras estrellas como Harry Kane o Lamine Yamal.

El Balón de Oro sigue en la cabeza de Kylian Mbappé y el futbolista del Real Madrid ha vuelto a defender su candidatura al galardón en una entrevista que ha concedido en Francia. El delantero ha vuelto a poner encima de la mesa su condición de máximo goleador de la Liga en España, la Champions League y el pasado Mundial para proclamarse vencedor en la gala que se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres.

«Es agradable de ver, agradable de participar y creo que también entretiene a la gente», ha dicho Mbappé sobre la batalla por el Balón de Oro, en la que también están los campeones del mundo, Rodri y Lamine Yamal, además de Harry Kane, que fue el Bota de Oro en Europa tras ganar la Bundesliga con el Bayern de Múnich y también llegó a las semifinales del pasado Mundial, donde ganó a Francia en el tercer y cuarto puesto.

Mbappé y el Balón de Oro

«No es una obsesión. Creo que es un objetivo para cualquier jugador, para cualquier competidor», ha dicho Mbappé sobre el Balón de Oro en una entrevista publicada este martes por RFI. «He tenido un gran año a nivel individual. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí», ha dicho el futbolista del Real Madrid sobre sus méritos en el año para llevarse el galardón.

«En el Balón de Oro no van a anunciar un equipo en el sobre, sino a un jugador. Es un trofeo individual y creo que eso debe primar sobre todo lo demás», ha afirmado a la vez que ha señalado que: «La capacidad de rendir individualmente y de deslumbrar es lo que marca a la gente para un trofeo como este».

Mbappé también ha hablado sobre su vínculo con África y ha dicho que le gustaría llevar el Balón de Oro hasta allí. Nunca he cortado el vínculo con mis raíces y mis orígenes. Quiero agradecerles el apoyo que me han dado durante todos estos años. Espero poder llevarme el Balón de Oro para, de una manera u otra, dedicárselo», dijo sobre un continente en el que residen el 20% de los votantes al Balón de Oro.