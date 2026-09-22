REAL MADRID

La Audiencia Provincial de Sevilla aplaza a mayo el juicio contra el aficionado que llamó «mono» a Vinicius

El juicio, previsto para este martes 22 de septiembre, ha sido aplazado al 13 de mayo de 2027

Los hechos se produjeron durante un Sevilla-Real Madrid en octubre de 2023 en el Ramón Sánchez-Pizjuán

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Vinicius
Vinicius durante un partido con el Real Madrid. (EP)

El juicio contra el aficionado del Sevilla acusado de llamar «mono» a Vinicius, previsto para este martes 22 de septiembre, ha sido aplazado al próximo mes de mayo de 2027. Los hechos se produjeron durante el Sevilla-Real Madrid de Liga celebrado en octubre de 2023 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El acusado se enfrenta a una petición fiscal de un año y nueve meses de prisión.

En concreto, ha quedado señalado para el próximo día 13 de mayo, a petición de una de las partes, tal y como ha podido conocer Europa Press. Cabe mencionar que por estos hechos el investigado enfrenta una petición fiscal de un año y nueve meses de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, el 21 de octubre de 2023 se celebró en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla el partido entre el Sevilla FC y el Real Madrid CF, correspondiente a la décima jornada de Primera División.

Así, entre los minutos 83 y 86 del partido, el acusado, que en ese momento ocupaba su localidad en la grada Gol Norte, «muy próxima al terreno de juego» y mientras este jugador del Real Madrid se hallaba en el terreno, se «dirigió a él de forma reiterada insultándole con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador».

Llegó a proferir contra el mismo «gritos y gestos de menosprecio de carácter racista hacia su persona, generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de dignidad intrínseca». Estas manifestaciones consistieron en concreto en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando de forma repetida la palabra «mono», así como onomatopeyas que imitan el sonido de los monos: «uh, uh, uh, uh».

Esto, ahonda el escrito, «como es público y notorio, ha sido proferido en diversas ocasiones por grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de color de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol».

Los hechos se desarrollaron, tal y como incide la Fiscalía, ante los espectadores que en ese momento asistían al partido de fútbol en el propio estadio y «ante una audiencia importante de televisión, radio y medios de comunicación escritos y digitales».

La Fiscalía esgrime que los hechos son constitutivos de un delito contra la integridad moral, por el que responde el encausado en concepto de autor y enfrenta una petición fiscal de un año y nueve meses de prisión. Ello de cara al juicio previsto para este martes, 22 de septiembre, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

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