El camino del Real Madrid en la fase de liga de la Champions League femenina será complicado, pero el equipo está preparado. Eso es lo que afirma el vestuario del conjunto blanco, con Pau Quesada a la cabeza. El técnico afronta ilusionado esta edición de la máxima competición, que las madridistas arrancan este martes –21:00 horas– ante el PSG en el Alfredo di Stéfano. Un partido con el que empieza un camino plagado de obstáculos en el que el objetivo pasa, ya no por estar entre las cuatro primeras y certificar la presencia en cuartos, sino en clasificarse para el playoff.

Al conjunto parisino le seguirán Manchester City (campeón de la WSL), Bayern de Múnich (campeón de la Frauen-Bundesliga), París FC, Inter de Milán y Roma (campeón de la Serie A). Casi nada. Pero el objetivo, como bien ha recalcado Quesada, es «mejorar lo del año pasado», lo que significa avanzar a semifinales y «estar entre los cuatro mejores» equipos. Difícil, pero no imposible.

Como ha destacado el técnico, la pasada campaña sólo se perdió contra Arsenal en la fase de liga y Barcelona en cuartos de final –con sendas goleadas y un global de 12-2–, por lo que confían plenamente en dar el callo en esta edición. Llegan con alguna duda, después de bajar «el flow» –que diría el propio Quesada– con un empate en la segunda jornada ante el Eibar, aunque ha sido el único tropiezo en un arranque espectacular de las madridistas, con victorias ante Ajax en sendos partidos, contra el Atlético y contra Deportivo y Valencia.

Ahora llega un PSG renovado tras la temporada pasada. Lo necesitaban las parisinas, puesto que estuvieron muy lejos de las expectativas. Hasta el punto de quedarse fuera de las 12 mejores de la pasada Champions. Se vieron con las blancas, que ganaron su primer partido ante las galas, puesto que de los cuatro precedentes que se habían dado hasta entonces sólo habían conseguido arañar un empate.

La sexta intentona del Real Madrid

El Real Madrid llega a este debut en Champions consciente de la dificultad de la fase de liga que les ha tocado, pero con un equipo que está empezando a engrasar la máquina. Lo está haciendo gracias a una renovación profunda de su plantilla, en la que los nuevos fichajes se han adaptado a la perfección. Es el caso de Levels, Senss, Jacinto y, sobre todo, Felicia Schröder. Apunta la sueca a dar muchas tardes de gloria en Valdebebas junto a la gran estrella de este equipo: Linda Caicedo.

Para el estreno contra el PSG en Champions, además, el Real Madrid recupera a Athenea. La cántabra volvió de su lesión en la clavícula con un gol ante el Valencia. Hay dudas sobre si está en condiciones de ser titular, pero lo cierto es que argumentos hay de sobra en esta plantilla para confiar en un nuevo triunfo ante unas parisinas que también llegan lanzadas y sin Olga Carmona.

La sevillana no es la única vieja conocida del madridismo. Naomie Feller, que dejó el club blanco en verano tras cuatro temporadas, también desembarcó en la capital francesa, donde además está la ex del Atlético Rasheedat Ajibade y la estrella del equipo, Sakina Karchaoui.