Mateu Lahoz atiza a Ortiz Arias por su arbitraje en el derbi: «No estaba preparado, fue a remolque siempre»

Mateu Lahoz ha criticado a Ortiz Arias, árbitro del derbi madrileño de este domingo, por sus pésimas decisiones durante el partido, especialmente en la acción de Kang-in Lee sobre Fede Valverde, en la que sólo se señaló falta cuando era motivo de expulsión.

«No estaba preparado», comenzó diciendo Mateu Lahoz. «Estas acciones (por esa del jugador coreando del Atlético sobre el uruguayo del Madrid) son de roja, es juego brusco grave», ha añadido el ex árbitro internacional. Tras dejar claro que Kang-in Lee tenía que haber sido expulsado, en una acción antes del descanso, Mateu explicó que Ortiz Arias podría haber visto las imágenes en el descanso.

«Estoy seguro de que en el descanso vio la acción y que obviamente se dio cuenta de que debería haber sido roja», comentó Mateu Lahoz, a la vez que se veían imágenes del árbitro Ortiz Arias con Kang-in Lee justo al salir del túnel de vestuarios tras el descanso.

En su análisis en El Día Después, Mateu Lahoz también se centró en la «reacción» de Fede Valverde: «Lo que hizo Valverde provocó que el VAR no entrase… cuesta entenderlo». Eso «que hizo Valverde» se refiere a que no se quedó tirado en el césped. El uruguayo se levantó y el balón se volvió a poner en juego.

«El árbitro fue a remolque siempre, no disfrutó», añadió Mateu Lahoz, que volvió a ser crítico por el estado actual del arbitraje español: «No evoluciona, intenta crear cajitas y poner todas las jugadas en el mismo cajón. Jugadas diferentes que se pitan igual. El fútbol necesita ser interpretable».