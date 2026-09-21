Lakrar no oculta su deseo de jugar con el Real Madrid en el Bernabéu pero centra el foco en la Champions: «Queremos ganar»

Maëlle Lakrar ha acompañado a Pau Quesada en la rueda de prensa previa al debut en la Champions League femenina que ha ofrecido el Real Madrid. La futbolista ha hablado sobre las dificultades que planteará el PSG el próximo martes y, también, sobre la posibilidad de jugar en el Bernabéu, donde el pasado sábado entraron más de 52.000 espectadores para ver la final de la Intercontinental sub-20. «Todo el mundo tiene ilusión de poder jugar en un estadio así, pero pienso en el partido de mañana», ha destacado la central.

La jugadora francesa ha revelado su deseo de jugar en el Santiago Bernabéu, que nunca se ha abierto para un partido de fútbol femenino, al contrario que Camp Nou, Metropolitano y resto de estadios grandes de Europa; pero ha dejado claro que su preocupación y la del equipo está en lo que pasa sobre el césped y no en el lugar en el que se disputan los partidos. «Lo que queremos es ganar y llevarnos los tres puntos», señalaba la central para zanjar el tema.

Será un camino difícil el que tendrá el conjunto blanco en la fase de liga, donde se medirán a PSG, Manchester City, Bayern, París FC, Inter y Roma. Lakrar lo sabe, pero afirma que el equipo está listo para lo que viene: «Va a ser un rival muy difícil, pero como todos los equipos que nos vamos a encontrar. Conozco muy bien al PSG, he jugado contra muchas de las que están allí y son muy rápidas. Estamos preparadas».

La futbolista llega en plena forma, tras una lesión que marcó su temporada el pasado curso y que ha condicionado su inicio de curso. «Tuve una lesión complicada el año pasado y jugué con molestias muchos partidos, pero siempre he dado todo por el equipo. Este verano he vuelto con más calma, descansando, y estoy preparada para ayudar ahora al equipo», señala Lakrar.

La jugadora fue capitana en el último partido del Real Madrid, ante el Valencia. Llevó el brazalete durante unos minutos y, sobre ello, se ha referido en las horas previas al partido contra el PSG. «No me lo esperaba, pero muy contenta de haber podido llevar el brazalete con esta camiseta, con orgullo y respeto, he dado todo, pero no cambia nada llevar el brazalete o no», añade.