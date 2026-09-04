Sorteo durísimo para el Real Madrid en la Champions femenina: PSG, Bayern, París FC, Roma, Inter y City

Sorteo exigente para el Real Madrid en la fase de liga de la Champions League femenina. Las madridistas se enfrentarán a PSG, Bayern, París FC, Roma, Inter de Milán y Manchester City. Aunque evitan a los grandes cocos del primer bombo, se medirán a los campeones de liga de Alemania, Italia e Inglaterra, además de caerles los rivales más complicados del tercero. Jugarán a domicilio en Múnich, Roma y Mánchester.

El sorteo, celebrado en Nyon, ha deparado un sorteo de lo más parejo y peligroso para el conjunto blanco, en la que es su sexta participación consecutiva en la competición. Evitaron de la primera copa a los rivales más potentes, como eran Olympique de Lyon, Arsenal y Chelsea, además de un Barcelona al que no se podían enfrentar. Se medirán en casa a un PSG al que ya conocen bien y viajarán a Alemania para enfrentarse al semifinalista del pasado curso, el Bayern de Múnich, que quedó eliminado por el Barcelona.

En el bombo 2, en el que aparecía el conjunto blanco, había también rivales de altura como la Juventus, el Benfica o el Hacken, campeón de la primera edición de la Copa de Europa –equivalente a la Europa League masculina–. Se enfrentarán a Roma –campeón de la Serie A– y París FC. A ambos conjuntos ya se midieron el pasado año, goleando a la Roma en la previa y empatando en la fase de liga con las parisinas y ganándolas después en el playoff de acceso a cuartos.

Del bombo 3, a las blancas les han tocado los peores rivales posibles. Aunque había equipos muy asequibles como Leuven, Austria Viena, Koge o Servette, el software ha deparado que el Real Madrid se enfrente al Inter de Milán en casa y al Manchester City –campeón de la Women’s Super League inglesa– a domicilio.

De esta manera, las madridistas deberán dar el máximo para clasificarse a la siguiente fase. En esta Champions que presenta un formato de liga de 18 equipos, los 12 primeros se clasifican, siendo los cuatro primeros los que acceden a los cuartos de final y los ocho siguientes los que disputan un playoff previo. El pasado curso, se quedaron a las puertas de esa cuarta posición y fueron condenadas a una eliminatoria ante el París que, tras superarla, les llevó a medirse contra el Barcelona en cuartos, siendo goleadas por un global de 12-2.

Esta temporada, su clasificación no será nada sencilla, aunque el pasado curso ya tuvieron un sorteo similar y terminaron peleando por ser cuartas. Las madridistas tendrán tres viajes de lo más complicados, obligándose a ser fuertes en Valdebebas para poder certificar su clasificación.