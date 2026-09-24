El documental de Vinicius sobre el racismo es nominado a los Premios Emmy

‘Baila, Vini’, el documental protagonizado por Vinicius sobre su lucha contra el racismo, ha sido nominado a los Premios Emmy en la categoría de mejor documental deportivo. Un reconocimiento que llega tras un largometraje en el que el futbolista relata en primera persona los insultos racistas que sufrió en distintos campos de fútbol por el color de su piel. Su historia alcanzó el punto de inflexión en Mestalla, donde los insultos recibidos durante el partido dieron la vuelta al mundo.

El documental se lanzó en mayo de 2025 en la plataforma Netflix y fue un éxito. En él, Vinicius narra en primera persona su lado más íntimo y humano más allá de su carrera deportiva en el Real Madrid y Brasil. Desde sus orígenes en el Flamengo hasta tocar la gloria en el Santiago Bernabéu, el futbolista profundizó en su dolor en los episodios de racismo que ha tenido que enfrentar. Uno de los más icónicos fue el suceso ocurrido en Mestalla en 2023, donde Vinicius señaló desde el césped a un grupo de aficionados que le llamó ‘mono’.

Desde que se anunció que Vinicius estaba grabando su documental, hubo todo tipo de lecturas. Mientras en el Real Madrid apoyaban con firmeza la lucha de su jugador, al otro lado había críticos que buscaban eclipsarlo con su comportamiento en el campo. Incluso el Valencia llevó a los tribunales al brasileño, señalando que era. una «intromisión en el derecho al honor» y que rectificase la parte en la que salía el equipo blanquinegro.

Los rivales del documental de Vinicius en los Emmys son ‘Temps Mort’,que cuenta la caída en desgracia de Charles Thomas, una leyenda del Barça de baloncesto; ‘The Philipstown WireCar Grand Prix’, la historia de unos jóvenes pilotos que se preparan para un Gran Premio único en el mundo con coches hechos con chatarra; y ‘Tom Daley: 1.6 Seconds’, que cuenta la historia de Daley en los Juegos Olímpicos desde joven hasta cómo vivió su retirada.

Vinicius sabrá si ha ganado su documental el próximo lunes 23 de noviembre en Nueva York, en la que será la 54.ª edición de los Premios Emmy Internacionales. Un premio que pondría la guinda a un proyecto cinematográfico que quiso hacer para enviar un mensaje al mundo sobre cómo lucha contra el racismo.