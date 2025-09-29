El Valencia pone una demanda a Netflix por el documental de Vinicius Jr

El Valencia ha decidido llevar a los tribunales el documental ‘Baila, Vini’ de la plataforma televisiva Netflix. El club considera que existe una «intromisión en el derecho al honor» y exige rectificar una parte del documental a Netflix, además de solicitar una indemnización por los daños causados a la imagen por parte de la plataforma. Vinicius Jr no ha sido incluido en la causa.

Concretamente, la entidad valencianista ha demandado a Netflix y a la productora Conspiraçao Filmes por considerar que el documental emitido para todo el planeta daña la imagen del club y de su masa social por los incidentes acontecidos en el encuentro que disputaron el Valencia y el Real Madrid en Mestalla el 21 de mayo de 2023.

En aquel partido, Vinicius dijo basta por culpa de los cánticos racistas que una parte del estadio le propinó. El Valencia, sin embargo, ha solicitado que se modifiquen los subtítulos del documental al considerar que están «manipulados» y que «son falsos». El club defiende que la grada de Mestalla cantó «tonto, tonto» y no «mono, mono» como aparece en Netflix.

Tal y como adelantó el diario AS y confirmó OKDIARIO, el Valencia espera obtener la razón en esta cruzada contra el gigante norteamericano de la televisión y que ellos emitan al final del documental el juicio favorable cuando salga la sentencia sobre el caso ‘Baila, Vini’. Esta medida adoptada por el club levantino no hace más que caldear el ambiente de cara al futuro partido que deben disputar ambos clubes en Mestalla en febrero de 2026.

Hay que recordar que la pasada temporada el jugador perdió los nervios en su visita al estadio che siendo expulsado por una agresión al portero Dimitrievski. Vinicius tendrá que regresar esta temporada sabiendo que el Valencia no ha bajado ni un ápice su beligerancia hacia su figura tras una demanda en la que esperan sacar muchos millones y también una disculpa.