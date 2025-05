El Valencia estalla por el documental de Vinicius: exige una «rectificación» y se reserva acciones judiciales

El 21 de mayo de 2023 quedó grabado en la biografía futbolística de Vinicius como un día para el olvido por lo ocurrido en Valencia. Tuvo su origen antes de que iniciase un partido encarado de diferente manera por ambos equipos. Vital para el Valencia en su pelea por lograr la salvación, pero prácticamente intrascendente para un Real Madrid cuya temporada ya no tenía nada en juego.

La llegada de la entidad blanca al estadio estuvo marcada por cánticos racistas dirigidos a un claro objetivo: Vinicius. Los aficionados valencianistas más radicales, algunos de ellos tienen prohibida la entrada a Mestalla, gritaron «Vinicius eres un mono» cuando el brasileño bajó del autobús junto a sus compañeros. La semilla del caos y la vergüenza ya estaba plantada. Aunque los aficionados del Valencia aseguran que dentro del estadio dijeron «tonto» en lugar de «mono».

Las cámaras de Netflix siguieron el encuentro para la posterior publicación de un documental sobre el brasileño. Baila, Vini, se estrenó este jueves 15 de mayo y, desde su emisión en Netflix, no ha parado de generar polémica. La semana pasada se conoció la intención del Valencia de denunciar y este lunes el club ha explotado en redes sociales.

«En defensa de la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra afición deben prevalecer. El Valencia CF se reserva las acciones judiciales que en derecho le asistan #RESPECT», publica el club valenciano.

Hugo Duro también fue crítico al respecto. «No lo he visto, cualquiera que haya ido a Mestalla, cualquiera que haya visto un vídeo, pues obviamente se ve que dicen tonto. No sé por qué queremos subtitularlo con algo que no se dijo. Tres imbéciles fueron castigados de la manera que merecen. Pero no por eso merece el resto que se les tache de una afición racista, sobre todo cuando es mentira y hay muchos vídeos que lo demuestran», expresó el futbolista del Valencia sobre el documental de Vinicius.