Endrick se acostumbra a abrir cada mañana Valdebebas

Endrick afronta su segunda temporada en el Real Madrid con ganas de reivindicarse. El brasileño dejó destellos de gran calidad en su debut como madridista, pero no contó con las oportunidades que esperaba. En el club confían en que sea un año de confirmación para el jugador, que disputó 847 minutos y anotó 7 tantos (5 en Copa del Rey) en la 2024/25.

Con Xabi Alonso a los mandos, Endrick buscará hacer lo que no pudo lograr con Carlo Ancelotti: ganarse la confianza del entrenador. Su baja en el Mundial de Clubes ha provocado que aumente la competencia en la delantera del Real Madrid. Con la irrupción de Gonzalo, el carioca cuenta con un rival más por minutos en la delantera; que se suma a los Mbappé, Vinicius, Rodrygo o Brahim.

Endrick ha presentado su candidatura desde el minuto uno de la pretemporada. Pese a continuar recuperándose de sus problemas físicos, el delantero de 19 años fue el primero en llegar a las pruebas médicas del primer día de la preparación. Durante una semana de intenso trabajo, plagada de dobles sesiones, Endrick no ha fallado como el más puntual de la plantilla. El brasileño continúa entrenando al margen junto a Bellingham y Mendy, a los que se sumará estos días Eduardo Camavinga tras sufrir un esguince en su tobillo derecho.

El ex de Palmeiras contará con un gran aliciente para su segunda campaña como madridista. Pese a que ciertos rumores situaban a Gonzalo como nuevo dueño del ‘9’ del Real Madrid, finalmente Endrick lucirá el emblemático dorsal que deja Mbappé en su paso al ’10’. Una decisión que le valida como un jugador importante de cara al futuro del club, tanto en lo deportivo como a nivel de marketing.

Endrick se queda

El brasileño siempre ha confiado en sus posibilidades de triunfar en el Real Madrid. Se mira en el espejo de sus compatriotas Vinicius Junior y Rodrygo Goes, que fueron poco a poco ganándose un hueco a pesar de su juventud. A diferencia de sus compañeros de selección, Endrick dio el salto al primer equipo merengue sin pasar por el Castilla; lo que evidencia la gran apuesta del club por él.

Por esta razón, Endrick no contemplaba una salida, en forma de cesión, para buscar minutos lejos del Santiago Bernabéu. Una operación que no estuvo lejos de producirse, de acuerdo con la información Arancha González en El Partidazo de COPE. El carioca pudo salir cedido a la Real Sociedad, pero la recaída de su lesión truncó la operación. Con la mente puesta en lucir el ‘9’ cuanto antes, Endrick sólo piensa en triunfar como madridista.