El Castilla sufre un fuerte correctivo en Getxo y amplía su mala dinámica fuera de casa

Fuerte correctivo el que se ha llevado el Real Madrid Castilla de Arbeloa este sábado en Getxo tras perder contra el Arenas Club por 4-1. Todos los goles llegaron en la primera parte ante un filial madridista plagado de bajas entre convocados con el primer equipo, sanciones y lesiones. El Castilla amplía su mala dinámica fuera de casa con cinco jornadas consecutivas sin ganar. Todo lo contrario a su nivel como local. El filial blanco, por el momento, sigue tercero en la clasificación al final de la primera vuelta del campeonato en el grupo primero de Primera Federación.

El Real Madrid Castilla se presentó en el campo del Arenas de Getxo con ganas de culminar la primera vuelta con buen tras el varapalo que sufrió el equipo tras conocer la tercera recaída de Rachad después de volver con el equipo cuatro meses después. Arbeloa sorprendió en su once titular y salió sin lateral derecho y sin delantero.

Empezó activo un Castilla que a los 11 minutos de juego rozó el primero de la tarde con un remate al travesaño de Leiva. Pero fue un espejismo para el conjunto blanco, que tras esa acción de peligro comenzó a caerse en el partido.

A los 19 minutos de partido, el Arenas marcó el 1-0 con un tanto de Matheus tras plantarse solo ante Mestre. Fue el inicio de un huracán del equipo vasco hacia la portería madridista. A la media hora de juego, el ex madridista Baba hizo el segundo tras una jugada individual brillante. Se lo guisó primero y él mismo se lo comió.

El Real Madrid Castilla estaba siendo totalmente superado y en el 33 llegó el 3-0 para un Arenas imparable de cara a gol. Tras un córner botado por Larti, Pablo García remató al fondo de la red defendida por Mestre. Era una pesadilla de partido para los de Arbeloa, que en el minuto 41 recortó distancias gracias a un tanto de Yáñez. Pero fue otro espejismo, ya que en el descuento de la primera mitad, Vizcay hizo el 4-1.

Entró Valdepeñas en el descanso y poco después Mesonero, tuvo una gran oportunidad con un disparo de falta directa que se marchó rozando el travesaño. Un minuto después disparó al poste el primer filial blanco, en una jugada donde pidió penalti, aunque no hubo nada. Una segunda mitad con muy poca cosa, con un Arenas que sabía que con aguantar el resultado le iba a bastar. El partido terminó con un gol anulado por fuera de juego a Loren y un Castilla volviendo a palmar fuera de Valdebebas.