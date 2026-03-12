El detalle de Vinicius con Valverde que pasó inadvertido: le ofreció el penalti para su cuarto gol

El Real Madrid sorprendió en la ida de los octavos de final de la Champions con una contundente goleada por 3-0 ante el Manchester City. El Santiago Bernabéu vivió otra noche para el recuerdo, aunque el que seguro no olvidará la velada es el principal protagonista del partido: Fede Valverde. El uruguayo completó un hat-trick de ensueño en la primera mitad en la que ha sido la mejor actuación de su carrera hasta el momento. La gesta del ‘8’ pudo ser aún mayor, ya que Vinicius le ofreció lanzar el penalti que hubiera supuesto el 4-0 y que el brasileño erró.

Después del triplete de Valverde antes del descanso, el guion del partido fue similar en la segunda mitad. En otra jugada al contraataque, Donnarumma derribó a Vinicius dentro del área y su compatriota Mariani no dudó al señalar la pena máxima. El ‘7’ ofreció al futbolista charrúa lanzar el penalti para completar un póker de goles sin precedentes. Valverde declinó el ofrecimiento de su compañero, dispuesto a dar un paso al lado en favor del auténtico protagonista del encuentro.

La responsabilidad quedó en las botas de Vinicius Junior, el segundo lanzador en la jerarquía del equipo por debajo de Kylian Mbappé, que vio el partido desde la grada. El atacante no estuvo acertado en la ejecución, con una paradinha que no sirvió ante un Donnarumma que se estiró a su lado izquierdo para desviar el disparo. El brasileño pidió perdón al público del Santiago Bernabéu por su error. De haber acertado, el 4-0 en la eliminatoria podría haber sido definitivo de cara a la vuelta, aunque tres goles ya suponen una renta considerable e inesperada antes del partido.

Vinícius Júnior le ofreció lanzar el penalti a Fede Valverde para que hiciese póker contra el Manchester City. 📹 @TNTSportsBR pic.twitter.com/JihQSlxape — Naninho (@SrNaninho) March 12, 2026

Las cámaras de TNT Sports Brasil captaron el momento en el que Vinicius ofreció el penalti a Fede Valverde. El uruguayo no acostumbra a prodigarse como lanzador desde los 11 metros, incluyendo tandas de penaltis como la que se vivió ante el Manchester City hace dos temporadas; donde no participó. Las imágenes del medio brasileño muestran a Vini señalando en varias ocasiones a Valverde, que acabó por declinar la propuesta. «Sí, me lo preguntó», reconoció el charrúa tras el partido, también ante los micrófonos de TNT Sports Brasil.

Valverde sale en defensa de Vinicius

Como segundo capitán del Real Madrid, Valverde no desaprovechó la ocasión para salir en defensa de Vinicius Junior por su error en el penalti. «Es un juhador muy importante para nosotros, una leyenda y un gran amigo. Yo le dije que lo tirara él, muchos de mis compañeros dijeron lo mismo. Son cosas que puedan pasar, es parte del fútbol», declaró el ‘8’ madridista.

Valverde también lamentó no haber podido ampliar la ventaja en la eliminatoria ante el Manchester City, aunque destacó la actitud de Vinicius tras el fallo. «Nos queda esa pega del partido, de la noche de hoy. Capaz que si lo metía hubiera sido una noche increíble para todos. Nos quedamos con esa espinita… Lo importante es que él salió de ese penalti con actitud, siguió corriendo e intentándolo. La gente lo apoyó, y eso es lo que genera la unión de jugadores y afición que nos va a dar muchas alegrías», zanjó Valverde.