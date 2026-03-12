Las fotos más esperadas: Mbappé y Ester Expósito, más acaramelados que nunca en estas imágenes

Kylian Mbappé y Ester Expósito siguen protagonizando portadas. El que es para muchos el romance del año va a continuar dando que hablar en medios de comunicación y redes sociales, especialmente ahora que parecen estar iniciando ese noviazgo. Ambos fueron pillados juntos en París, y hace unas horas se han publicado las fotos más esperadas, las primeras en las que se puede ver al futbolista del Real Madrid y a la actriz española muy acaramelados.

La revista Semana ha sido la encargada de hacer púlicas esas imágenes, en la que ambos se ven sonrientes y muy cercanos. Anteriormente, habían sido grabados y fotografiados entreando o saliendo de hoteles, coches o aviones, pero estas fotos son diferentes. Están tomadas en un ambiente más íntimo, y la complicidad entre el deportista y la intérprete es más que evidente.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Kylian Mbappé bowling with Ester Expósito in Paris days ago. — @semana_revista pic.twitter.com/EOm4RmJg9r — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 11, 2026



Mbappé y Ester Expósito, bombazo mundial

Sin duda, todas estas fotos juntos hacen más oficial aún su relación. Y es que, aunque el beso que parecían darse en un rooftop de París ya evidenciaba el acercamiento entre ambos, lo cierto es que resulta aún más significativo que hayan decidido regresar juntos a Madrid, el lugar de residencia de ambos. Por ahora, haciendo gala de su habitual discreción, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente al respecto para confirmar el tipo de relación que mantienen. Sin embargo, esta actitud hermética no frenará el hecho de que sus pasos se conviertan en uno de los más seguidos del momento, por lo que es muy probable que los medios estén pendientes de si comparten o no planes ahora que han aterrizado en la capital española.

Cabe destacar que no es la primera vez que el futbolista y la actriz son relacionados sentimentalmente con rostros conocidos. En el caso de Mbappé, las modelos Alicia Aylies e Ines Rau son las mujeres que encabezan la lista de sus posibles noviazgos, a las que le sigue Camille Gottlieb, hija de Estefanía de Mónaco, entre otros. En el historial de Ester Expósito destacan nombres como Álvaro Rico, Alejandro Speitzer o Nico Furtado. Mientras tanto, Mbappé sigue recuperándose de su lesión de rodilla y anoche disfrutó como el resto del madridismo en el Santiago Bernabéu de la gran victoria del Real Madrid frente al Manchester City, un triunfo liderado por un espectacular Fede Valverde que hizo un hat-trick. El francés va a estar varias semanas en el dique seco por ese esguince en la rodilla izquierda, una lesión que hace que Arbeloa no pueda contar con él a día de hoy.

EXCLUSIVA MUNDIAL | SEMANA publica las fotos inéditas de Mbappé y Ester Expósito que confirman su romance #Noticias https://t.co/MtgMujqo8l — Revista SEMANA (@semana_revista) March 10, 2026