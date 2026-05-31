Riquelme: «Iré a un notario a dejar por escrito que jamás venderé parte alguna del Real Madrid a un tercero»

Fortísimo discurso de Enrique Riquelme en su carrera hacia las urnas. El candidato a la presidencia del Real Madrid compareció ante los medios en un acto que tuvo lugar en su sede electoral este domingo. Riquelme aseguró que, de ser presidente, nunca vendería ninguna parte del club, respondiendo a las palabras recientes de Florentino Pérez acerca de la entrada de un fondo extranjero.

«Es un día complicado, en el que después de leer la entrevista del presidente Florentino Pérez en El País se confirma lo que algunos todavía dudaban y que fue el principal motivo que me movió a dar el paso después de 20 años a presentarme de manera inesperada en estas elecciones al Real Madrid. Es el miedo a la venta del club después de más de 120 años», comenzó Enrique Riquelme.

«Sabéis que normalmente no llevo papeles, pero hoy es un día que no quiero dejar ningún matiz fuera de esta intervención y que realmente cada una de estas palabras ha estado medida y me gustaría poder trasladárosla. Hoy comparezco tras esas palabras que confirman el temor de todos los socios. Florentino Pérez habla de vender a fondos extranjeros, es decir, empezar a trocear lo que es de todos para ponerlo en manos de unos pocos», aseguró.

«Hoy sabemos su plan: vender una parte del club, dice que un 5%, a alguien de afuera, convocar nada más cerrarse las urnas una Asamblea controlada y un referéndum a toda prisa para cambiar el modelo societario y borrar de un plumazo más de 120 años del club. Es un 5 o 10%, que eso no es nada… Hay que recordar que él controla poco más del 10% de ACS y controla totalmente la compañía», explicó.

«Iré a un notario…»

«El riesgo no es sólo cuánto se vende, es abrir la puerta. Nadie compra una parte del mejor club del mundo a cambio de nada. El problema no es el tamaño del primer paso, es abrir la puerta porque el modelo de club de los socios una vez debilitado no se recupera. Ningún club europeo que ha iniciado este proceso ha vuelto atrás», añadió Riquelme.

«Florentino Pérez ha cruzado una línea roja. Yo me comprometo a lo contrario. Os anuncio que esta semana acudiré al notario para dejar por escrito con mi Junta Directiva un documento público y compromiso de campaña. Jamás venderé parte alguna del Real Madrid a un tercero. Invito públicamente a Florentino Pérez que me acompañe al notario y pueda firmar eso conmigo», dijo.

«Hay decenas de medidas para aumentar ingresos, reducir gastos y modernizar la gestión. Esta semana hemos estado hablando de varias de ellas. El Florentino Pérez de hace 20 años nunca hubiera abierto la mano a la venta, no tendría miedo a un debate televisado. Dado la gravedad de la situación se lo ofrezco también a Anas Laghrari, que es quien está detrás de la venta del club», señaló Enrique Riquelme.

«Los socios se merecen un debate sobre un tema tan crucial. Estas elecciones ya no van de un Enrique Riquelme-Florentino Pérez ni de un cambio social o deportivo, que también. Va de vender o no vender el club. Por eso digo hoy con absoluta claridad que estas elecciones ya no son normales, son directamente el referéndum sobre la venta del Real Madrid», afirmó el candidato a la presidencia del club blanco.

Enrique Riquelme y la posible venta

«Está la papeleta de la privatización y la que garantiza que el 100% del club siga siendo de sus socios. Florentino ha sido un gran presidente, pero eso no le da derecho a vender el club. Nadie es más grande que el Real Madrid, nadie. Ni siquiera Florentino Pérez», añadía entre gritos de «¡presidente!» en dicho acto.

Así finalizaba: «Pido al madridismo que el resultado de estas elecciones sea el mensaje más claro posible, que el Real Madrid no se vende. Necesitamos la mayor movilización de la historia para frenar la mayor amenaza al club de nuestra historia. A todos los socios del Real Madrid les pido que nuestra voz vale más que cualquier fondo y que vuestro voto decidirá el futuro del club. Muchas gracias».