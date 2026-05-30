Julián López alaba a Thiago Pitarch: «Es de admirar como pone las mismas ganas que en la Champions»

Julián López de Lerma compareció en la sala de prensa del Alfredo Di Stéfano para analizar la importante victoria del Castilla contra el Sabadell en la ida de los playoffs de ascenso a Segunda División y alabó el sacrificio de Thiago Pitarch a la hora de ayudar al filial. Los goles de Pol Fortuny y César Palacios hicieron justicia en los 20 minutos finales tras un gran dominio del equipo madridista. La vuelta se jugará el viernes que viene en tierras catalanas.

«Contento por el rendimiento de los chicos. Esto es ADN Real Madrid. Cuando llegan los momentos importantes, los chicos lo han dado todo. No solo talento, sino ese extra que había faltado en las últimas jornadas ha llegado en un partido de playoff. Toda la plantilla. Felicitar a los chicos», comenzó señalando el entrenador del Castilla.

El técnico del Sabadell dijo en sala de prensa que al Castilla le espera un infierno en la Nova Creu Alta: «Sabemos que ha sido la ida y que tenemos la vuelta. Sabemos que lo van a llenar y lo fuertes que son en casa. Hay un componente emocional que puede ser determinante. Tenemos que preparar bien la semana. Pueden pasar muchas cosas. Hay que estar muy bien preparados para situaciones favorables o adversas. Ellos querrán calentar el partido, pero nuestro objetivo es ir a ganar. No sabemos especular».

Julián López de Lerma terminó la rueda de prensa alabando el sacrificio y el trabajo de Thiago Pitarch con el Castilla: «Fue un palo duro lo de Guadalajara. El equipo se dio cuenta de que necesitábamos más para ganar. Y luego hay algo en lo que yo no tengo nada que ver. La motivación en el playoff es enorme. El Di Stéfano estaba muy bonito. Y sobre Thiago, no hace falta que yo diga nada de él. Nos ayuda en todo lo que ha mostrado en el primer equipo. Le quiero agradecer que, si baja a jugar con el Castilla, baja con las mismas ganas que si juega unos cuartos de Champions y si baja al juvenil, te juega la Youth con las mismas ganas que juega un playoff de ascenso a Segunda. Es de admirar. Contento por su partido, pero también por el resto».