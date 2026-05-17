Julián López tira de autocrítica: «El Castilla tiene que demostrar que quieren meterse en playoff»

Julián López de Lerma analizó en la sala de prensa del Alfredo di Stéfano el empate del Real Madrid Castilla contra el Arenas de Getxo en un partido de locura. Palacios salvó un punto en el 95 en un empate de locura. Tres minutos antes, el cuadro vasco había marcado el 2-3 de penalti. El primer filial madridista se jugará el playoff en Guadalajara empatado a puntos con Pontevedra, Ponferradina y Barakaldo. Dos plazas y cuatro clubes en disputa.

«En general no estamos contentos. No creo que haya sido el partido que queríamos hacer hoy. Si es verdad que hemos entrado bien al partido, hemos tenido ocasiones para ponernos por delante. Pero esas dos acciones desafortunadas nos han hecho mucho daño. Ponerte 0-2 siempre es muy difícil. Hemos logrado darle la vuelta y en la segunda parte nos ha faltado muchísima más energía y mucha más ambición. Y mostrar que realmente el Real Madrid Castilla quiere estar en playoff. Si mostramos esta actitud de la segunda parte, está claro que no lo merecemos. El equipo tiene que ir a Guadalajara a demostrar que quiere ser equipo de playoff. Pero no solo de boca, si no que tenemos que demostrarlo mucho más», comenzó señalando el entrenador del Castilla tirando mucho de autocrítica tras el empate ante el Arenas.

«Es muy difícil ganar o competir cometiendo estos errores. Nos han marcado goles sencillos. La nota positiva es la primera parte, donde el equipo parece que necesita ese empuje de un gol y de meter un poco más de energía. Eso es lo que queremos demostrar. Ese cambio a nivel emocional nos ha hecho atacar mucho mejor, hundir al rival y empatar. Y después otro golpe duro nos ha hecho meter otro gol en esos últimos minutos. Ese empate nos hace depender de nosotros mismos. Pero queremos ganar de otra manera», añadió el entrenador del Real Madrid Castilla.

«No sé qué tendrá el Guadalajara en mente, lo que sí sé es lo que quiero para mi equipo. Y tiene que ser una versión mucho mayor. Mis jugadores tienen que demostrar que realmente quieren meterse en el playoff. Hay que mostrar mucha más energía y ganas de ganar el partido», repitió el técnico madridista.

«Nuestro trabajo siempre con los jugadores es prepararlos para el primer equipo. David Jiménez ya ha demostrado que puede jugar en el primer equipo. Siempre lo ha hecho, y con un buen rendimiento. Claro que David está preparado para poder suplir una probable baja en el primer equipo. Lo ha demostrado con un buen rendimiento durante el año», dijo Julián sobre el lateral derecho del Castilla.