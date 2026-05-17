Real Madrid
Sevilla – Real Madrid en directo hoy: alineaciones, resultado y minuto a minuto del partido de la Liga en vivo online hoy (0-1)
Sigue en vivo y en directo online el partido entre Sevilla y Real Madrid de la jornada 37 de Liga
Min. 32
Remate alto del Sevilla
Lo intentó Maupay dentro del área, pero su remate salió por encima de la portería.
Min. 29
Disparo de Mbappé
El futbolista francés recibió un envío de Brahim en corto y probó suerte con un tiro que se marchó a córner.
Min. 26
Mano en el área del Sevilla
Los jugadores merengues pidieron penalti por mano, pero ni Sánchez Martínez ni el VAR consideraron punible la acción.
Min. 22
El Sevilla baja revoluciones
Maneja el balón el Real Madrid después de adelantarse en el marcador. Lo intentaba Brahim para los visitantes.
Min. 17
El VAR valida el 0-1 del Real Madrid
Después de la revisión del VAR, Sánchez Martínez confirma el tanto de Vinicius. El Sevilla pidió una falta para invalidar el gol.
Min. 15
¡Gol de Vinicius!
El brasileño adelanta al Real Madrid tras recibir una descarga en el área de Mbappé
Min. 13
Rozó el gol el Sevilla
Un centro de Oso estuvo a punto de encontrar a Adams, sólo, en el segundo palo.
Min. 9
Mbappé lo intenta
El francés probó suerte, pero su disparo tocó en un rival y salió rebotado.
Min. 5
Courtois salva el gol
El portero se estiró para desviar un disparo a puerta en el tercer acercamiento local.
Min. 1
Primera del Sevilla
Oso disparó alto en la primera ocasión local en apenas 30 segundos de juego
Comienza el Sevilla – Real Madrid
¡¡Arranca el duelo entre Sevilla y Real Madrid!! Ya rueda el balón sobre el césped del Ramón Sánchez Pizjuán.
El Sánchez Pizjuán, volcado con el Sevilla
El estadio sevillista presenta un ambiente inmejorable ante la salida de ambos equipos al terreno de juego. Los locales reciben al Real Madrid en el mejor momento de la temporada
A una victoria de la salvación
El Sevilla se jugará ante su público la permanencia en Primera. El cuadro hispalense evitaría matemáticamente el descenso con un triunfo ante el Real Madrid.
Equipos a vestuarios
Ambos conjuntos han terminado los ejercicios de calentamiento y se preparan para ingresar al césped y arrancar el partido a las 19:00 horas.
15 minutos para el inicio
En apenas 15 minutos comenzará a rodar el balón en el Sánchez Pizjuán para la disputa del Sevilla – Real Madrid.
Árbitro del Sevilla – Real Madrid
José María Sánchez Martínez, uno de los promotores del sindicato arbitral AESAF que denunció este viernes a Florentino Pérez, es el colegiado designado por el CTA para este encuentro.
Vía libre para Mourinho
Todo apunta a que Álvaro Arbeloa vive sus últimos días como entrenador del Real Madrid. Su sustituto ya lo ha elegido el club: José Mourinho.
Thiago Pitarch, de nuevo en el once
El joven canterano madridista regresa a la titularidad después de salir desde el banquillo en el Clásico y no jugar ningún minuto ante el Oviedo. Con la de hoy, el centrocampista suma siete presencias en el once del Real Madrid en Liga
Dónde ver al Real Madrid por TV
El partido entre Sevilla y Real Madrid, correspondiente a la jornada 37 de la Liga, se emite en DAZN para los residentes en España. También podrás seguir toda la cobertura del encuentro a través de Diario Madridista.
Jornada unificada de Liga
La jornada 37 de Liga se disputa de manera íntegra al mismo tiempo, con la lucha por la permanencia y las últimas plazas europeas separadas por pocos puntos.
La vuelta de Mbappé
Después de cuestionar su suplencia en la pasada jornada, Kylian Mbappé regresa al once tras tres partidos de ausencia.
Xabi Alonso, al Chelsea
El que fuera técnico del Real Madrid durante la primera mitad de la temporada, ha hecho oficial su llegada al banquillo del Chelsea para la próxima campaña.
Once del Sevilla
Alineación del Sevilla para recibir al Real Madrid: Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Vargas, Sow, Gudelj, Oso; Adams y Maupay
Alineación del Real Madrid
Álvaro Arbeloa ha optado por estos 11 nombres para el último partido a domicilio de la temporada: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Thiago, Tchouaméni, Bellingham; Brahim, Mbappé y Vinicius
¡Bienvenidos a todos!
¡¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del duelo entre Sevilla y Real Madrid, correspondiente a la jornada 37 de Liga. El balón comenzará a rodar en el Sánchez Pizjuán a las 19:00 horas.
Sevilla y Real Madrid se miden en un encuentro trascendental para los intereses del equipo local, que quiere asegurar la permanencia, y en el que los blancos buscan dejar buenas sensaciones en su última salida del curso. El Ramón Sánchez Pizjuán es el escenario de este partido, correspondiente a la jornada 37 de Liga. A continuación narraremos en directo y en vivo todo lo que acontezca en la previa, el encuentro y el post partido del Sevilla-Real Madrid, con detalle de las alineaciones de ambos equipos, el resultado y el minuto a minuto de lo que acontezca en el feudo sevillista.
Duelo clave en la pelea por la permanencia
No sólo los aficionados de ambos equipos estarán pendientes del resultado, también los competidores del Sevilla por eludir el descenso pondrán sus ojos en lo que suceda en el feudo sevillista durante la penúltima jornada liguera con horario unificado.
El conjunto hispalense ocupa la decimosegunda posición, pero aventaja en cuatro puntos al Mallorca, equipo que marca el descenso en estos momentos. Con una victoria ante el Real Madrid, los locales asegurarían un año más la permanencia en Primera División e incluso podrían acercarse a los puestos europeos.
Mbappé regresa a la titularidad con el Real Madrid
Después de su cruce de declaraciones con Álvaro Arbeloa tras el triunfo merengue ante el Real Oviedo, Kylian Mbappé regresa al once para el penúltimo encuentro del Real Madrid esta temporada. El futbolista francés también se juega el Pichichi en estas dos últimas jornadas del campeonato doméstico. El ’10’ madridista, con 24 goles, aventaja en dos al mallorquinista Muriqi. Como varios de sus compañeros, Mbappé también tratará de coger ritmo de cara al Mundial y cerrar una temporada sin títulos con el buen sabor de boca que dan las victorias.
Ambientazo en el Sánchez Pizjuán
El Ramón Sánchez Pizjuán se vestirá de gala para recibir al Real Madrid en el último partido de la temporada en el estadio sevillista. Los locales buscan asegurar la permanencia con un triunfo y buscar el asalto a los puestos europeos en un final de Liga marcado por una tremenda igualdad. Una emoción que no tienen los puestos de cabeza de la competición, ya que el FC Barcelona se proclamó campeón la pasada semana en el Clásico y los cinco puestos Champions también están adjudicados.
En OKDIARIO te contamos la última hora del Sevilla-Real Madrid en vivo y en directo online, con detalle de todo lo que acontezca antes, durante y después del partido.
Min. 37
Vinicius recibe un golpe
El brasileño recibió un golpe de un defensor sevillista en la rodilla después del despeje.