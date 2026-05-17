Sevilla – Real Madrid en directo hoy: alineaciones, resultado y minuto a minuto del partido de la Liga en vivo online hoy (0-1)

Sevilla y Real Madrid se miden en un encuentro trascendental para los intereses del equipo local, que quiere asegurar la permanencia, y en el que los blancos buscan dejar buenas sensaciones en su última salida del curso. El Ramón Sánchez Pizjuán es el escenario de este partido, correspondiente a la jornada 37 de Liga. A continuación narraremos en directo y en vivo todo lo que acontezca en la previa, el encuentro y el post partido del Sevilla-Real Madrid, con detalle de las alineaciones de ambos equipos, el resultado y el minuto a minuto de lo que acontezca en el feudo sevillista.

Duelo clave en la pelea por la permanencia

No sólo los aficionados de ambos equipos estarán pendientes del resultado, también los competidores del Sevilla por eludir el descenso pondrán sus ojos en lo que suceda en el feudo sevillista durante la penúltima jornada liguera con horario unificado.

El conjunto hispalense ocupa la decimosegunda posición, pero aventaja en cuatro puntos al Mallorca, equipo que marca el descenso en estos momentos. Con una victoria ante el Real Madrid, los locales asegurarían un año más la permanencia en Primera División e incluso podrían acercarse a los puestos europeos.

Mbappé regresa a la titularidad con el Real Madrid

Después de su cruce de declaraciones con Álvaro Arbeloa tras el triunfo merengue ante el Real Oviedo, Kylian Mbappé regresa al once para el penúltimo encuentro del Real Madrid esta temporada. El futbolista francés también se juega el Pichichi en estas dos últimas jornadas del campeonato doméstico. El ’10’ madridista, con 24 goles, aventaja en dos al mallorquinista Muriqi. Como varios de sus compañeros, Mbappé también tratará de coger ritmo de cara al Mundial y cerrar una temporada sin títulos con el buen sabor de boca que dan las victorias.

Ambientazo en el Sánchez Pizjuán

El Ramón Sánchez Pizjuán se vestirá de gala para recibir al Real Madrid en el último partido de la temporada en el estadio sevillista. Los locales buscan asegurar la permanencia con un triunfo y buscar el asalto a los puestos europeos en un final de Liga marcado por una tremenda igualdad. Una emoción que no tienen los puestos de cabeza de la competición, ya que el FC Barcelona se proclamó campeón la pasada semana en el Clásico y los cinco puestos Champions también están adjudicados.

En OKDIARIO te contamos la última hora del Sevilla-Real Madrid en vivo y en directo online, con detalle de todo lo que acontezca antes, durante y después del partido.