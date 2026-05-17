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Liga: Sevilla-Real Madrid

Sevilla – Real Madrid en directo hoy: alineaciones, resultado y minuto a minuto del partido de la Liga en vivo online hoy (0-1)

Sigue en vivo y en directo online el partido entre Sevilla y Real Madrid de la jornada 37 de Liga

directo Real Madrid Sevilla
Mbappé en el Sevilla - Real Madrid. (Getty)
19:37

Min. 37

Vinicius recibe un golpe

El brasileño recibió un golpe de un defensor sevillista en la rodilla después del despeje.

 19:33

Min. 32

Remate alto del Sevilla

Lo intentó Maupay dentro del área, pero su remate salió por encima de la portería.

 19:29

Min. 29

Disparo de Mbappé

El futbolista francés recibió un envío de Brahim en corto y probó suerte con un tiro que se marchó a córner.

 19:26

Min. 26

Mano en el área del Sevilla

Los jugadores merengues pidieron penalti por mano, pero ni Sánchez Martínez ni el VAR consideraron punible la acción.

 19:23

Min. 22

El Sevilla baja revoluciones

Maneja el balón el Real Madrid después de adelantarse en el marcador. Lo intentaba Brahim para los visitantes.

 19:19

Min. 17

El VAR valida el 0-1 del Real Madrid

Después de la revisión del VAR, Sánchez Martínez confirma el tanto de Vinicius. El Sevilla pidió una falta para invalidar el gol.

 19:17

Min. 15

¡Gol de Vinicius!

El brasileño adelanta al Real Madrid tras recibir una descarga en el área de Mbappé

 19:14

Min. 13

Rozó el gol el Sevilla

Un centro de Oso estuvo a punto de encontrar a Adams, sólo, en el segundo palo.

 19:10

Min. 9

Mbappé lo intenta

El francés probó suerte, pero su disparo tocó en un rival y salió rebotado.

 19:06

Min. 5

Courtois salva el gol

El portero se estiró para desviar un disparo a puerta en el tercer acercamiento local.

 19:02

Min. 1

Primera del Sevilla

Oso disparó alto en la primera ocasión local en apenas 30 segundos de juego

 19:00

Comienza el Sevilla – Real Madrid

¡¡Arranca el duelo entre Sevilla y Real Madrid!! Ya rueda el balón sobre el césped del Ramón Sánchez Pizjuán.

 18:57

El Sánchez Pizjuán, volcado con el Sevilla

El estadio sevillista presenta un ambiente inmejorable ante la salida de ambos equipos al terreno de juego. Los locales reciben al Real Madrid en el mejor momento de la temporada

 18:53

A una victoria de la salvación

El Sevilla se jugará ante su público la permanencia en Primera. El cuadro hispalense evitaría matemáticamente el descenso con un triunfo ante el Real Madrid.

 18:49

Equipos a vestuarios

Ambos conjuntos han terminado los ejercicios de calentamiento y se preparan para ingresar al césped y arrancar el partido a las 19:00 horas.

 18:45

15 minutos para el inicio

En apenas 15 minutos comenzará a rodar el balón en el Sánchez Pizjuán para la disputa del Sevilla – Real Madrid.

 18:41

Árbitro del Sevilla – Real Madrid

José María Sánchez Martínez, uno de los promotores del sindicato arbitral AESAF que denunció este viernes a Florentino Pérez, es el colegiado designado por el CTA para este encuentro.

 18:38

Vía libre para Mourinho

Todo apunta a que Álvaro Arbeloa vive sus últimos días como entrenador del Real Madrid. Su sustituto ya lo ha elegido el club: José Mourinho.

 18:33

Thiago Pitarch, de nuevo en el once

El joven canterano madridista regresa a la titularidad después de salir desde el banquillo en el Clásico y no jugar ningún minuto ante el Oviedo. Con la de hoy, el centrocampista suma siete presencias en el once del Real Madrid en Liga

 18:28

Dónde ver al Real Madrid por TV

El partido entre Sevilla y Real Madrid, correspondiente a la jornada 37 de la Liga, se emite en DAZN para los residentes en España. También podrás seguir toda la cobertura del encuentro a través de Diario Madridista.

 18:23

Jornada unificada de Liga

La jornada 37 de Liga se disputa de manera íntegra al mismo tiempo, con la lucha por la permanencia y las últimas plazas europeas separadas por pocos puntos.

 18:18

La vuelta de Mbappé

Después de cuestionar su suplencia en la pasada jornada, Kylian Mbappé regresa al once tras tres partidos de ausencia.

 18:13

Xabi Alonso, al Chelsea

El que fuera técnico del Real Madrid durante la primera mitad de la temporada, ha hecho oficial su llegada al banquillo del Chelsea para la próxima campaña.

 18:06

Once del Sevilla

Alineación del Sevilla para recibir al Real Madrid: Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Vargas, Sow, Gudelj, Oso; Adams y Maupay

 18:02

Alineación del Real Madrid

Álvaro Arbeloa ha optado por estos 11 nombres para el último partido a domicilio de la temporada: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Thiago, Tchouaméni, Bellingham; Brahim, Mbappé y Vinicius

 18:00

¡Bienvenidos a todos!

¡¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del duelo entre Sevilla y Real Madrid, correspondiente a la jornada 37 de Liga. El balón comenzará a rodar en el Sánchez Pizjuán a las 19:00 horas.

Sevilla y Real Madrid se miden en un encuentro trascendental para los intereses del equipo local, que quiere asegurar la permanencia, y en el que los blancos buscan dejar buenas sensaciones en su última salida del curso. El Ramón Sánchez Pizjuán es el escenario de este partido, correspondiente a la jornada 37 de Liga. A continuación narraremos en directo y en vivo todo lo que acontezca en la previa, el encuentro y el post partido del Sevilla-Real Madrid, con detalle de las alineaciones de ambos equipos, el resultado y el minuto a minuto de lo que acontezca en el feudo sevillista.

Duelo clave en la pelea por la permanencia

No sólo los aficionados de ambos equipos estarán pendientes del resultado, también los competidores del Sevilla por eludir el descenso pondrán sus ojos en lo que suceda en el feudo sevillista durante la penúltima jornada liguera con horario unificado.

El conjunto hispalense ocupa la decimosegunda posición, pero aventaja en cuatro puntos al Mallorca, equipo que marca el descenso en estos momentos. Con una victoria ante el Real Madrid, los locales asegurarían un año más la permanencia en Primera División e incluso podrían acercarse a los puestos europeos.

Mbappé regresa a la titularidad con el Real Madrid

Después de su cruce de declaraciones con Álvaro Arbeloa tras el triunfo merengue ante el Real Oviedo, Kylian Mbappé regresa al once para el penúltimo encuentro del Real Madrid esta temporada. El futbolista francés también se juega el Pichichi en estas dos últimas jornadas del campeonato doméstico. El ’10’ madridista, con 24 goles, aventaja en dos al mallorquinista Muriqi. Como varios de sus compañeros, Mbappé también tratará de coger ritmo de cara al Mundial y cerrar una temporada sin títulos con el buen sabor de boca que dan las victorias.

Ambientazo en el Sánchez Pizjuán

El Ramón Sánchez Pizjuán se vestirá de gala para recibir al Real Madrid en el último partido de la temporada en el estadio sevillista. Los locales buscan asegurar la permanencia con un triunfo y buscar el asalto a los puestos europeos en un final de Liga marcado por una tremenda igualdad. Una emoción que no tienen los puestos de cabeza de la competición, ya que el FC Barcelona se proclamó campeón la pasada semana en el Clásico y los cinco puestos Champions también están adjudicados.

En OKDIARIO te contamos la última hora del Sevilla-Real Madrid en vivo y en directo online, con detalle de todo lo que acontezca antes, durante y después del partido.

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