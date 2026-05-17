Vinicius y los españoles tiran del Real Madrid

Vinicius y los españoles tiraron del Real Madrid en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El brasileño, con su gol, y los cuatro jugadores de nuestro país que fueron titulares (Dani Carvajal, Dean Huijsen, Fran García y Thiago Pitarch) solventaron un partido por momentos trabado y en el que los blancos pudieron mostrar su potencial con algunas jugadas de brillo. Pudieron ser más de uno, pero el Sevilla también las tuvo. Por lo tanto, tres puntos, a casa y a seguir pensando quién vale y quién no de cara a este crucial verano en las oficinas de Valdebebas.

Vinicius desatascó un inicio complicado para el Real Madrid en Nervión. El equipo blanco sufrió el lógico empuje del Sevilla alentado por su afición, pero a los 15 minutos se le agotó algo el fuelle y lo notó atrás. En una jugada trabada, el brasileño confirmó su compromiso y su buen final de temporada abriendo la lata con un gran gol al primer toque… y lo celebró con Kylian Mbappé, con el que está obligado (por el club) a entenderse.

Vinicius a la primera…

Sin duda, el brasileño fue el jugador con más chispa del Real Madrid en la primera parte. Se notó que tenía ganas de convencer con su ‘rival’ por el estrellato al lado en la delantera. Pero cuando mejor estaba, volvió a caer en lo de siempre: pique con la grada, que mostró su hostilidad desde que mencionaron su nombre por megafonía, y desconexión. Volvería a aparecer en la segunda mitad generando dos ocasiones claras en la misma acción. En la primera asistió a un Franco Mastantuono que la mandó al palo y en la otra probó suerte sin éxito con un chut que no cogió portería.

Cuando bajaba una marcha Vinicius, la subía Kylian. Lo hizo con una jugada de las que le gustan por la izquierda y un disparo ajustado al palo largo que se le iba desviado. Sería el aviso del gallo. En el segundo, tras un carrerón marca de la casa en el que traspasó dos líneas de juego, se topó con un imperial Kike Salas que le rebañó la pelota cuando la iba a mandar a la red. Hubo un tercero a pase del brasileño, aunque en ese su disparo con la zurda se marchó a las nubes, y al cuarto fue la vencida… en fuera de juego.

… y Mbappé falla una, dos y tres

El Real Madrid perdonaba el 0-2 cuando mejor estaba el Sevilla con tres cambios acertados de Luis García Plaza. Fue el momento de la defensa madridista y de un Huijsen que, pese a llevar dos partidos sin jugar, recordó al central que enamoró al club blanco: rápido al cierre, serio al corte y facilitando la salida de balón buscando como aliado a Pitarch.

La influencia de Thiago es clara cuando está en el campo. El Real Madrid es más fluido y lo agradecen las flechas de arriba en las transiciones en ataque. Tanto Mbappé y Vinicius como Jude Bellingham, acertados él y Brahim Díaz para generar peligros con pases entre líneas al primer toque. Ambos están picando piedra de cara a la próxima temporada en estos encuentros sin nada que echarse a la boca en cuanto a competición.

Cabe destacar la implicación de los laterales ‘suplentes’ durante el arreón sevillista. Fran García, el favorito de Arbeloa en la izquierda desde que no está Ferland Mendy, y Carvajal, titular este domingo en lugar de Trent Alexander-Arnold en la que posiblemente fuera su penúltima actuación en el Real Madrid, dieron oxígeno a los suyos por bandas. Forzaron faltas necesarias para frenar el ritmo y metieron ellos ese plus de velocidad cuando la situación lo requería. Bien ambos en el Pizjuán.

Como bien estuvo Thibaut Courtois. Serio en las múltiples ocasiones de las que gozó el Sevilla, aunque en la mayoría de ellas no tuviese que entrar en acción, y . El factor diferencial del Real Madrid tiene que ser por supuesto uno de los pilares del vestuario la próxima temporada y, pese a que el riesgo sea mínimo, el belga no se confía y por eso no falla. Blocó tiros ‘sencillos’ de Akor Adams, Isaac Romero y Andrés Castrín en la segunda parte y tranquilizó a sus compañeros para certificar los tres puntos.

Notas del Real Madrid