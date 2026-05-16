Arbeloa: «Si Mourinho está aquí la temporada que viene estaré muy feliz de verle de vuelta en casa»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios antes de la visita al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde el Real Madrid disputará este domingo (19:00 horas) el penúltimo partido de Liga contra el Sevilla. Apenas 48 horas después de la guerra pública con Kylian Mbappé, sobre la que aclaró que le da «mucha más naturalidad», el técnico madridista habló de su posible sucesor en el banquillo, José Mourinho.

«No entiendo lo del vestuario ingobernable o no lo comparto. No lo definiría así. El día que el club tome una decisión en cuanto al entrenador del año que viene, lo anunciarán cuando lo consideren oportuno. A José (Mourinho) he sido muy claro con lo que pienso de él. Para mí, como jugador suyo y madridista, siento que es el número uno. Pienso lo mismo que cuando nos enfrentamos a él en Champions League. Es, ha sido y será por siempre uno di noi y, si es él el que está aquí la temporada que viene, estaré muy feliz de verle de vuelta en casa», explicó sobre el posible regreso de Mourinho.

«Ahora mismo subía para aquí, le acabo de ver y le he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo. Entiendo que estas cosas pueden parecer noticia, todo lo que dijo Kylian en zona mixta era algo que ya había hablado con él antes. Le doy mucha más naturalidad porque he estado ahí, sé lo que sienten en cualquier situación. Sé lo que es jugar todos los días, hacerlo con uno menos. Sé cómo se sienten cuando no juegan y Kylian el otro día no estaba contento y me gusta», dijo Arbeloa sobre el episodio Mbappé.

«No comprendería que Mbappé no quisiera jugar con su equipo incluso en una situación como esta y para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado. La situación en la que él venía, para mí, equivocada o acertadamente, lo mejor era que jugase un rato en la segunda parte para jugar el domingo. Si el partido del Oviedo hubiese sido el domingo, hubiera sido distinto. Le doy mucha normalidad a todo lo que ha pasado estos días y mi relación con él es la misma», añadió.

«Le doy naturalidad a lo de Mbappé»

«Siempre que hablo con los jugadores, ya no es que pueda salir, sino que lo siento y no tengo miedo de que puedan expresar cualquiera de las conversaciones que hayamos tenido. Yo, como por su parte tampoco sé si quieren, me gusta mantenerlo en privado. No me molesta que hagan pública una conversación que hayan tenido conmigo. Antes del partido hablé con él y lo que le expliqué a él os lo explico a vosotros y no hay mayor problema», comentó Arbeloa.

Sobre si de esta etapa Arbeloa sale reforzado o dañado, dijo: «Vine aquí hace cuatro meses y era un entrenador de Primera Federación y me marcho siendo entrenador del Real Madrid, de Primera División, habiendo disputado partidos de Champions. No hay muchos que puedan decir lo mismo. Ha sido una grandísima experiencia defender este escudo, estar todos los días aquí. Aparte de haber crecido, me marcharé con la conciencia tranquila».

«Eso se lo tendrás que preguntar a los millones de aficionados, unos estarán más de acuerdo, otros menos. Tengo 43 años y de esos, 20 los he pasado como canterano del Real Madrid, jugador, embajador, entrenador de la cantera, ahora como entrenador del primer equipo. Son muchos años en mi casa, como me recuerde la afición, lo que siento es con cariño y no hay más. Tampoco es una pregunta que te pueda responder», afirmó.

«Lo más complicado en este club siempre es cuando no ganas. No haber ayudado a los jugadores al objetivo que tenían, ganar títulos. Por la exigencia y la ilusión de tanta gente que recae sobre nuestros hombros. Ha sido lo que más me ha dolido y la mayor decepción que me llevo de estos cuatro meses», sentenció Arbeloa.

Arbeloa respalda la vuelta de Mou

«Un Sevilla que, si no me equivoco, ha ganado los tres últimos partidos. Viene haciendo las cosas muy bien con Luis (García Plaza), un entrenador que tiene grandísima experiencia, todos conocemos cómo trabajan sus equipos. La vuelta que le ha conseguido dar al Sevilla… Un estadio que para nosotros siempre es ilusionante por la complejidad que tenemos que jugar por el ambiente que se crea cuando va el Real Madrid allí. Una afición que seguro es de las mejores de España, un grandísimo club y que seguro que, siendo el último partido de la temporada en su campo, van a querer hacer un grandísimo partido contra el Real Madrid. Otra durísima batalla», comenzó el salmantino en su valoración del encuentro.