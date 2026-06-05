Haaland echa a Vinicius o Mbappé

La bomba la soltó Enrique Riquelme el miércoles en El Hormiguero. El candidato a la presidencia del Real Madrid aseguró que, si este domingo es proclamado presidente del club blanco, Erling Haaland será jugador de la entidad madridista. Una promesa que provocó un auténtico terremoto. Todo ello acompañado de un compromiso por escrito firmado ante notario. «Nunca se venderá nada del club y seguirá siendo al 100% de los socios. Eso está aquí plasmado. Si incumplo alguna de mis promesas respecto a estos jugadores (Rodri y Haaland), he firmado una garantía por la que, ante cualquier incumplimiento, pagaré el 100% de las cuotas de todos los socios la próxima temporada», aseguró.

Pocas horas después de lanzar la bomba llegaron los primeros desmentidos, aunque sin comunicados oficiales. Nadie ha emitido un comunicado negando de forma expresa las afirmaciones de Enrique Riquelme o calificándolas de farol, como diría Florentino Pérez. Sí han existido, sin embargo, mensajes procedentes tanto de Rafaela Pimenta como del Manchester City que tratan de desmontar el relato del candidato. Algo que el empresario alicantino ya esperaba que sucediera.

La pregunta ahora es la siguiente: en el hipotético caso de que el domingo, alrededor de las 21:30 horas, la Junta Electoral del Real Madrid confirme que ha derrotado a Florentino Pérez y que, por tanto, será el nuevo presidente, ¿a qué jugador daría salida? Porque sí, si ficha a Haaland, Vinicius o Mbappé difícilmente podrían seguir compartiendo plantilla.

OKDIARIO puede confirmar que el equipo de Enrique Riquelme tiene claro que el Real Madrid debería desprenderse de Mbappé o Vinicius. Y el elegido, a día de hoy, sería el brasileño. Sí, el extremo es el futbolista con más opciones de hacer las maletas en el hipotético escenario de que se cumplieran esos dos condicionantes: ganar las elecciones y cerrar el fichaje de Haaland. El delantero termina contrato en 2027 y este verano podría ponerse a la venta para iniciar una nueva etapa lejos del Bernabéu. No saldría regalado, aunque su precio tampoco sería desorbitado. Por el momento, eso sí, no han llegado ofertas por él.

Mbappé tiene otros planes

Por otro lado, Mbappé tiene otros planes. El francés quiere ser el gran referente del Real Madrid y, aunque vería con buenos ojos dejar de compartir vestuario con Vinicius, no recibiría con el mismo entusiasmo la llegada de Haaland. Tanto el galo como su entorno consideran que las carreras de ambos deben transcurrir en paralelo, pero en equipos distintos. Por ello, la incorporación del noruego no terminaría de encajar en los planes de Kylian.