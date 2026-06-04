Enrique Riquelme: «Ha habido conversaciones con el círculo de Haaland»

Enrique Riquelme dio más información sobre su gran anuncio de este miércoles. El candidato a la presidencia del Real Madrid, a cuatro días de las elecciones, aseguró que su fichaje estrella será Erling Haaland, el goleador del Manchester City. Después de que tanto el entorno del jugador como del club inglés le hayan desmentido horas más tarde, el alicantino sostuvo sus promesas y habló más sobre ellas en dos entrevistas a RTVE.

«Si soy presidente del Real Madrid este próximo domingo, Haaland jugará en el Real Madrid. Le tengo todo el respeto al City y no quiero que se haya malinterpretado. Habrá que hablar con ellos. Haaland y Rodri son situaciones diferentes. A Rodri le queda un año de contrato, a Haaland mucho más, pero tiene una cláusula. Yo voy a hacer todo lo posible y puedo decir con rotundidad y claridad que, si soy presidente del Real Madrid, Haaland jugará en el Real Madrid», insistió Riquelme en un adelanto de su charla con TVE.

«Ha habido conversaciones con los círculos, en el caso de Rodri, con su agente, y en el de Haaland, también con su círculo. A su mánager (Rafaela Pimenta) no la conozco, no he hablado con ella. Pero hay una cláusula y haré todo lo posible para que Haaland juegue en el Real Madrid», añadió el candidato, reafirmándose de su anuncio en El Hormiguero.

Enrique Riquelme, Haaland y Rodri

«Son decisiones que estaban habladas. Por supuesto que la cláusula es pagable. Si no, no estaríamos hablando de esto porque el Real Madrid tampoco está como el Barça antes de que le ayudara Anas Laghrari a su rescate. Claramente, no está boyante y en el Real Madrid hay que tomar decisiones importantes. Hay que ahorrar entre 120 y 140 millones de euros anuales que tenemos totalmente identificados de donde que son absurdos», zanjó en RNE.