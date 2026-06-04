El City niega que Haaland tenga cláusula liberatoria y medita tomar acciones legales contra Riquelme

El anuncio de Enrique Riquelme del fichaje de Erling Haaland no ha tardado en desatar una bomba en el Manchester City. El candidato a la presidencia del Real Madrid dio la exclusiva de que el delantero noruego jugará en el Santiago Bernabéu si le gana las elecciones a Florentino Pérez. Una operación que primero negó el padre y agente del jugador, como hace unas horas el club inglés, para asegurar que no existe ninguna cláusula para que fiche por el club blanco.

«Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra y no existe ninguna cláusula contractual que lo permita», expresan en el Manchester City después del anuncio de Enrique Riquelme. Es más, en el club del Etihad también estudian emprender «acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto», añadieron en el comunicado.

El Manchester City está cabreado con el comunicado de Riquelme afirmando que fichará a su estrella pese a que renovó su contrato hace año y medio hasta 2034. La operación la cerraron para evitar tentativas del Real Madrid y el noruego selló su salida para transmitir tranquilidad al club inglés, pero ahora todo ha saltado por los aires. Haaland sería la tercera promesa de Riquelme después de confirmar que Raúl González y Fernando Hierro estarán en la dirección deportiva. También confirmó que Rodri, compañero de Haaland, llegaría este verano. Una doble operación con nombres de talla mundial que han sacudido los cimientos del Etihad.

Se espera que este sábado anuncie quién será su entrenador, aunque es inminente que sea Mikel Arteta, campeón de la Premier y subcampeón de la Champions con el Arsenal. El bombazo de Haaland llegó para contrarrestar los anuncios de Florentino Pérez tras cerrar las llegadas de Mourinho y Konaté si él gana las elecciones.