Oficial: Florentino Pérez confirma a Mourinho como su entrenador para el Real Madrid

Lo que era un secreto a voces es ya una realidad. José Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez gana las elecciones al equipo blanco. Así lo ha comunicado en redes sociales. Mientras Enrique Riquelme comparecía en El Hormiguero; Florentino Pérez hizo campaña en internet. Con dardo incluido a la presencia de Riquelme en el mencionado programa de televisión.

«Mientras en la tele hablan y hablan y hablan…», inicia el vídeo, en el que aparece Mourinho vestido con la equipación del Real Madrid al grito de «sí». El vídeo va acompañado del mensaje «MOUcha historia por hacer», una amalgama entre el nombre de Mourinho y «mucha historia por hacer», el lema de la campaña de Florentino Pérez. Cabe recordar que era la frase que figuraba en la lona puesta frente al Bernabéu.

El Real Madrid cuenta los días para celebrar unas elecciones que, salvo sorpresa mayúscula, ganará Florentino Pérez. Y, por lo tanto, la dirección deportiva del club blanco sigue trabajando para confeccionar el equipo que está obligado a volver a ganar la próxima temporada. La plantilla que dirigirá José Mourinho.

Y el acelerón ha sido tal que la idea del club es anunciar la próxima semana tres fichajes que ya tiene cerrados: Nico Paz, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté. En Valdebebas han puesto la directa para mejorar una plantilla que necesita nuevos mimbres para volver a competir al máximo nivel. El club ha avanzado decisivamente en tres operaciones que responden a necesidades muy concretas del nuevo proyecto.

Mourinho ha participado activamente en la confección de la plantilla y entiende que los tres futbolistas encajan perfectamente en la idea de equipo que quiere construir. La hoja de ruta es clara: recuperar talento propio, apuntalar la defensa y aumentar el nivel competitivo de una plantilla que volverá a tener la obligación de pelear por todos los títulos tras dos temporadas muy complicadas en cuanto a lo deportivo.