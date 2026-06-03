Filtran un nuevo nombre para el Real Madrid de Mourinho: Alexis Mac Allister

El nombre de Alexis Mac Allister ha sido el último en sonar para reforzar el centro del campo del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Desde Argentina informan que el jugador del Liverpool, que estará en el Mundial 2026, llegaría al Bernabéu en caso de que Florentino Pérez gane las elecciones a la presidencia del club el próximo domingo 7 de junio. Así que el futbolista del Liverpool entra de ello en la terna de candidatos para reforzar el centro del campo blanco.

A la espera del Mundial 2026 y de lo que suceda en Estados Unidos, México y Canadá, el Real Madrid ya está haciendo los deberes en lo que se refiere a la planificación deportiva. Todo hace indicar que Florentino Pérez saldrá vencedor de las elecciones a la presidencia del club y por ello desde Valdebebas ya trabajan en operaciones que no se pueden dejar escapar por la oportunidad de mercado que representan. Contratar a Konaté como agente libre o a Denzel Dumfries por 20 millones de euros son buena prueba de ello.

Además de la defensa, el Real Madrid también tiene pensado al menos fichar un centrocampista en el mercado de fichajes y el último nombre en sonar como candidato a la medular madridista es Alexis Mac Allister. El centrocampista del Liverpool y de la selección argentina podría salir de Anfield este verano a un módico precio y por ello el Bernabéu podría ser uno de sus destinos. Tiene 27 años y finaliza contrato en el equipo red en el próximo año 2028.

Mac Allister y el Real Madrid

El diario Olé ha sido el medio que desde Argentina ha informado sobre el posible interés del Real Madrid en Alexis Mac Allister. Incluso van más allá: informan que reforzaría el equipo en caso de que Florentino Pérez gane las elecciones de este domingo, donde es favorito según la encuesta publicada por OKDIARIO, que dice que el actual presidente ganará con el 77,3% de los votos por el 22,7% de su contrincante, Enrique Riquelme.

«Mientras se vive un momento de incertidumbre por las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo, el nombre de Alexis aparece como una fuerte opción para reforzar al equipo en caso de que Florentino Pérez gane los comicios y continúe siendo el presidente del club», informan en Olé sobre el posible fichaje de Alexis Mac Allister por el nuevo Real Madrid de José Mourinho.

Esta no es la primera vez que el nombre de Alexis Mac Allister suena para reforzar el centro del campo del Real Madrid. Hace unos meses desde Inglaterra también se especuló con esta opción, dejando claro que el Liverpool podría poner en el mercado al argentino con el objetivo de llevar a cabo un proceso de reconstrucción en la plantilla. Esto allanaría el camino a la salida de un futbolista por el que pagaron 42 millones hace tres años y que actualmente está valorado en 80 millones.

En su última temporada en Anfield, Alexis Mac Allister ha disputado 55 partidos en los que ha anotado cinco goles (uno al Real Madrid en la fase de liga de la Champions League) y ha repartido siete asistencias. Actualmente, el jugador del Liverpool se encuentra concentrado con Argentina, con la que disputará el Mundial 2026 y será uno de los jugadores importantes de Scaloni en la actual campeona del mundo.