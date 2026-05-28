Florentino Pérez: «Voy a muerte con el ‘caso Negreira’, quien se crea que se haya olvidado… voy a muerte»

Florentino Pérez lo ha vuelto a dejar claro. «Voy a muerte con el caso Negreira, quien crea que me he olvidado… voy a muerte», ha dicho el ahora candidato a la presidencia del Real Madrid. Además, Florentino ha explicado que este sábado viajará a Budapest para la final de la Champions y, una vez que acabe esta temporada, le entregará a la UEFA, y así se lo dirá a Aleksander Ceferín, el dossier sobre el escándalo más grave del fútbol español.

En el plano deportivo, Florentino ha reconocido que «Mourinho es muy buen entrenador», pero que no ha hablado todavía con él. Sobre Vinicius, ha dicho que su «deseo» es que siga en el Real Madrid porque «es uno de los mejores jugadores del mundo». También ha añadido «que en el Real Madrid están los mejores del mundo y que todos los madridistas saben que mientras esté yo ficharemos a los mejores».

Florentino Pérez, que ha descartado un debate con Enrique Riquelme, ha asegurado que «el Real Madrid tiene la suerte de que estoy yo». Además, ha destacado que «estaba detectando un movimiento en la sombra que tenía como objetivo desestabilizar al club a través de mi persona y, como sigo creyendo que el club de los socios, a convocar elecciones».

«Son los mismos de Calderón, que es la etapa más siniestra en la historia del Real Madrid. Da la sensación de que ha venido porque necesita al club para su empresa», ha añadido Florentino Pérez en una entrevista en Televisión Española. «Quienes dicen que vamos a privatizar son los malos», ha dicho también el candidato a la presidencia del Real Madrid.