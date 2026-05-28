Arranca el sueño del ascenso para el Castilla

El Real Madrid Castilla arranca su sueño por el ascenso a Segunda División este viernes en el Alfredo Di Stéfano. El primer filial blanco disputa desde las 21:00 horas la ida de la primera eliminatoria de los playoffs de ascenso de Primera Federación a Segunda. El equipo de Julián López de Lerma recibe a un Sabadell que llega tras quedar segundo en su grupo.

La primera final de las cuatro que necesita el Castilla para ascender al fútbol profesional comienza este viernes en Valdebebas. El primer filial madridista recibe al Sabadell en un auténtico partidazo de playoffs. La ida de la semifinal por ascender. La primera de cuatro.

El Castilla, para jugar la final por el ascenso, tendrá que superar al Sabadell. Le tendrá que ganar entre los dos partidos más prórroga. No habrá penaltis. Si hay empate final en la vuelta tras la prórroga, pasaría el equipo catalán, ya que terminó segundo. Los madridistas fueron quintos en la Liga regular.

Julián López de Lerma contará con un fichaje de lujo para estos playoffs con el Castilla. Una vez acabada la temporada del primer equipo, Thiago Pitarch bajará al primer filial madridista, el equipo con el que empezó el curso. Porque Thiago ha terminado la temporada brillando con los mayores, pero hay que recordar que tiene ficha del filial. Tiene todo el derecho a terminar el año con los suyos.

Thiago Pitarch podrá suplir con creces la importante baja de Manuel Ángel en el centro del campo del Castilla. No pudo estar sobre el césped en Guadalajara y también será baja ante el Sabadell. Un partido en el que los blancos se medirán a uno de los mejores equipos del otro grupo en Primera Federación, que estuvo muy cerca durante el año de ascender de manera directa.

El Castilla jugará los playoffs del caos federativo

Un Castilla que jugará estos playoffs tras un caos histórico en la última jornada de la Liga regular el pasado fin de semana. Un lío federativo en el que la Federación clasificó como quinto clasificado al Pontevedra, y varias horas después, tuvo que rectificar porque la plaza de playoffs era del filial del Real Madrid.

Una vez conseguida la clasificación para los playoffs, el Castilla es consciente de que debe competir mejor. «No hemos estado a la altura», dijo Julián López de Lerma antes de conocer que estaban clasificados después de dos empates consecutivos y una derrota en sus últimos tres partidos. Y es que el último mes de los blancos no ha sido nada positivo. Tienen que mejorar mucho para poder ganar a un fuerte Sabadell.

El Sabadell se metió como segundo de su grupo para jugar este playoff tras ganar 0-2 en Tarazona en la última jornada. Pero en las tres anteriores no ganó y ahí perdió el ascenso directo tras dos derrotas contra Antequera y Atlético Madrileño, y un empate en casa ante el Real Murcia. El equipo catalán es favorito en esta eliminatoria.