Esta es la normativa de la Federación por la que el Castilla es de playoff y no el Pontevedra

Tras una tarde de caos, locura, surrealismo e innumerables llamadas cruzadas, el Juez de Competición de la Federación, haciendo caso a su normativa, dictó sentencia y afirmó que el Real Madrid Castilla era equipo de playoff de ascenso y no el Pontevedra. El triple empate a 58 puntos benefició a los blancos, que tuvieron que esperar más de dos horas para saber si estaban clasificados o no.

Pontevedra, Barakaldo y Real Madrid Castilla empataron a 58 puntos con una sola plaza de playoff para uno de los tres. La Federación señaló en un primer momento que eran los gallegos los que se metían. Pero después de varias horas de cuentas e interpretación de una normativa muy confusa, el Juez de Competición decretó que el primer filial madridista se metía en playoff y el Pontevedra no.

Hay que tener en cuenta que solamente influirían los goles entre los tres equipos que empataron a puntos si los tres, en la liguilla entre ellos, hubiesen empatado a puntos. Eso favorecería al Pontevedra. Pero no fue así. Barakaldo en esa miniliguilla tenía 3 puntos, y los otros dos equipos, siete.

Por lo tanto, el Barakaldo sale de la ecuación y hay que volver a desarrollar los criterios de desempate entre Pontevedra y Castilla. Ahí estuvo la primera confusión. Aquí gana el duelo directo el primer filial blanco, por lo que el Pontevedra es sexto y los blancos quintos.

Pero el lío que más confusión creó es que la normativa UEFA, que habría clasificado al Pontevedra como quinto clasificado, es diferente a la de la Federación. Pero en este caso, como es obvio, priman los criterios de la competición en la que juegan, la RFEF. Por lo tanto, el Castilla es de playoff y no hay dudas para ello.

El artículo 12 de las Bases de Primera Federación y el 29.3 del Reglamento General son los que convierten ese triple empate en un duelo de dos entre Pontevedra y Castilla, en el que los blancos salen favorecidos para jugar a partir de la semana que viene el playoff de ascenso a Segunda División.

Triple empate: Pontevedra: 7 puntos

Castilla: 7 puntos

Barakaldo: 3 puntos Solo influirían los goles entre ellos tres (criterio que favorecería al Pontevedra) si los tres hubieran acabado el triple empate con los mismos puntos. En este escenario, sale del empate múltiple el… https://t.co/oW2KsihlBt — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 23, 2026

«El Pontevedra CF informa que presentará un escrito ante la RFEF esta misma noche para mostrar su disconformidad con la última clasificación publicada por la cuenta oficial de Primera Federación», publicó el equipo gallego en sus redes sociales en la noche del pasado sábado. La normativa tiene varios apartados muy confusos y no están conformes con esta decisión.