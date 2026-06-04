El Castilla buscará la final por el ascenso a Segunda en el infierno de Sabadell

El Real Madrid Castilla buscará este viernes (21:00 horas) en Sabadell la final por el ascenso a Segunda División. El primer filial madridista es consciente de que está a tres partidos de poder lograr un ascenso histórico al fútbol profesional. El 2-0 de la ida logrado la pasada semana en el Di Stéfano hace más favoritos a los de Julián López de Lerma. Pero saben que les espera un infierno en la Nova Creu Alta.

El Sabadell comenzó a calentar la vuelta de esta eliminatoria de semifinales de playoff de ascenso a Segunda en la rueda de prensa de Valdebebas una vez terminó el partido de ida. En palabras de su entrenador, Ferran Costa, el club catalán dejó claro que al Castilla le esperaría un infierno una semana después en la Nova Creu Alta. Y así será.

Más de 11.000 aficionados llenarán el estadio del Sabadell este viernes para recibir al Castilla en un partido colosal, digno de una categoría superior. Los de Julián López de Lerma deben mantener la renta lograda en el duelo de ida en Madrid gracias a los goles de Pol Fortuny y Palacios en la segunda mitad.

Un 2-0 con el que el Castilla es ligeramente favorito para pasar a la final por el ascenso. Aunque el Sabadell, con dos dianas, forzaría la prórroga, y si el empate se mantiene tras la disputa de los 120 minutos, no habría tanda de penaltis y pasaría el cuadro catalán tras haber quedado en un puesto más alto en la Liga regular. Por lo tanto, la remontada tampoco sería una locura.

Con eso cuenta un Castilla que tendrá que mantener la cabeza fría para resistir en el infierno de Sabadell y no salir mal parado. Tiene un gran resultado para defender, pero saben en el Real Madrid que el partido hay que ir a ganarlo.

Thiago Pitarch, una pieza determinante en el Castilla

Esta idea la tiene muy clara un jugador determinante para el Castilla en estos playoffs como es Thiago Pitarch. El mediocentro madridista terminará la temporada con el filial madridista y la semana pasada ya dejó claro que su calidad en el juego es crucial para el equipo blanco. Julián López de Lerma elogió su sacrificio y su capacidad de trabajo.

«Sabemos que va a ser un partido muy complicado en su campo, pero vamos con muchas ganas. Vamos a salir a ganar desde el primer momento, como hemos hecho durante toda la temporada. Ellos van a salir con todo, sobre todo en los primeros minutos con toda su afición. Tenemos que salir nosotros con la misma ilusión que la semana pasada en casa. Pondremos las mismas ganas y la misma actitud», señaló Thiago en los medios del club antes de este partidazo.

«Tenemos mucha ilusión. Somos un vestuario muy joven y jugamos para disfrutar y divertirnos. El míster nos ha dicho que demos todo lo que tengamos. Y salir a jugar allí con la misma intensidad que pusimos en casa. Quiero terminar bien la temporada con el Castilla, intentando ascender a Segunda División… pero sí, muy contento con la temporada de este año», añadió Pitarch en las horas previas a este Sabadell-Castilla.