Florentino Pérez apoya al Castilla y se fotografía con varios socios del Real Madrid

Florentino Pérez se dio cita en la noche de este viernes en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas para apoyar al Castilla en su importante duelo de playoff de ascenso contra el Sabadell. El candidato para seguir siendo presidente del Real Madrid acudió a animar al primer filial madridista en pleno proceso de campaña electoral. No dudó en pararse con decenas de socios madridistas para hacerse fotos con ellos y firmar autógrafos. La segunda mitad estaba en marcha y Florentino seguía. Fue un auténtico baño de masas con los socios.
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