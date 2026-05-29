El Real Madrid repite por quinta vez seguida como el club de fútbol más valioso: ¡9.500 millones de dólares!

El Real Madrid sigue siendo, por quinto año consecutivo, el club de fútbol más valioso de todo el mundo. Su valor alcanza los 9.500 millones de dólares, con un incremento del 41% respecto al año pasado. Así lo refleja la prestigiosa lista que hace Forbes de forma anual, que refleja el gran estado del Real Madrid.

El valor del club blanco es de 9.500 millones de dólares, que aventaja en 2.000 millones al Barcelona, que es el segundo clasificado en esta lista. La ventaja del Real Madrid es grandísima y le hace repetir por quinto año consecutivo como el club de fútbol con más valor de todo el mundo. Además, es la décima vez de las últimas 13 ediciones que el Real Madrid lidera este ranking.

Tal y como destaca Forbes, el Real Madrid obtuvo durante la temporada 2024/2025 unos ingresos de 1.265 millones de dólares. Esta cifra supera los 1.230 millones de dólares que lograron los Dallas Cowboys de la NFL, lo que convierte al Real Madrid en el club deportivo con mayores ingresos jamás registrados por Forbes.

En este informe, Forbes destaca que «el Real Madrid combina un éxito deportivo sin precedentes con una de las marcas más reconocibles del fútbol mundial». Añaden que «ha ganado más títulos de la Liga de Campeones que ningún otro club y posee un atractivo comercial global y enormes acuerdos de patrocinio gracias a sus jugadores estrella y a la renovación del estadio Santiago Bernabéu».

Con un aumento del 41% del valor respecto al año pasado, destaca en esta lista de Forbes el poderío de la Premier League, que tiene a 11 clubes en el top-30 mundial. La Liga, por su parte, sólo tiene a tres -los tres de siempre, los tres grandes-, aunque, eso sí, Madrid y Barcelona son los dos primeros (el Atlético es undécimo). A España le supera hasta la MLS, que tiene a siete clubes, demostrando que en Estados Unidos los clubes están subiendo mucho a nivel de valor económico.

Tras los dos grandes de España, aparecen, por este orden, Manchester United, Liverpool, PSG, Bayern de Múnich, Manchester City, Arsenal, Chelsea y Tottenham.