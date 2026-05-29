Franco Mastantuono se queda sin Mundial. Scaloni no le lleva en la lista definitiva de Argentina. Pese a que había ido con anterioridad, el joven jugador del Real Madrid no estará en la gran cita mundialista, que hubiera sido la primera para él. Tiene sólo 18 años, le quedarán todavía muchas opciones, pero lógicamente Mastantuono tenía la esperanza de representar ya a Argentina.

No lo hará por decisión deportiva de Scaloni. El seleccionador argentino ha decidido que Mastantuono no vaya a un Mundial especial para ellos, ya que, además de presentarse como favoritos, también tienen que defender el título ganado en Qatar. El golpe para el jugador del Real Madrid es grande, porque durante meses se vio dentro al ser convocado otras veces, pero a la hora de la verdad está fuera.

Le penaliza la irregular temporada que ha tenido con el Real Madrid, que, más allá de que no haya sido la mejor a nivel colectivo, tampoco a nivel individual ha estado muy bien. No ha logrado sobresalir en una situación complicada y tampoco en el tramo final, en el que a veces se decide el billete final para el Mundial. Mastantuono jugó algo más con Arbeloa en esos últimos partidos que la media de la otra temporada, pero tampoco destacó.

Así, cuando Argentina oficializó la lista de jugadores que disputarán el Mundial, Mastantuono no estaba. En una convocatoria llena de jugadores del Atlético de Madrid, y con la ausencia también destacada de Emiliano Buendía, el futbolista del Real Madrid se lleva un golpe que puede valer para el futuro. Evidentemente, el presente es duro, es un paso atrás un año después de fichar por el Real Madrid, pero si uno es positivo, debe tomarlo como forma de aprendizaje para el futuro.

A Mastantuono le queda mucho por delante, tiene que adaptarse al fútbol europeo y asentarse en el Real Madrid para volver con Argentina. Sea con o sin Scaloni, Franco tiene futuro, pero necesita mejorar y aprender. Su temporada ha sido más floja de lo esperada, pero también tiene diferentes vías para mejorar. Una de ellas es la de Endrick, que ha hecho efecto (el brasileño estará en el Mundial con Brasil). Es decir, salir un año cedido para madurar en un gran club de Europa.

Mastantuono también ha perdido el billete para el Mundial al final del todo. El golpe es mayor porque había sido llamado por Scaloni en convocatorias previas, las anteriores al torneo, pero justo en la definitiva, no está. Eso afecta a cualquier futbolista que se podía ver cerca de la cita soñada y al final no está. Es al final una consecuencia del protagonismo perdido en el Real Madrid.