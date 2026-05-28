Álvaro Arbeloa busca banquillo. El todavía entrenador del Real Madrid, porque a estas horas sigue sin desvincularse del club y, por lo tanto, mantiene contrato en vigor, ya se ha puesto manos a la obra para encontrar un nuevo destino de cara a la próxima temporada. Y el técnico salmantino no se cierra ninguna puerta, ya sea en España, donde quedarán libres banquillos importantes como los de Elche o Rayo Vallecano, como fuera de nuestras fronteras.

Los siguientes pasos de Arbeloa pasan por sentarse junto a sus agentes para analizar todas las opciones que vayan apareciendo. El entrenador deberá decidir si quiere asumir ya un banquillo de máxima exigencia o si, por el contrario, prefiere seguir construyendo su carrera paso a paso después de estos cuatro meses en el Real Madrid. Lo que sí tiene claro es que seguirá entrenando.

«He estado cuatro meses sin pensar en mí, pensando únicamente en el Real Madrid y en el siguiente partido. A partir del lunes me tocará pensar qué es lo mejor para mí», explicó en su última rueda de prensa como entrenador del conjunto blanco. Y dentro del club hay una sensación muy clara: Arbeloa sale enormemente reforzado de esta experiencia. Porque más allá de no haber conseguido todos los objetivos marcados, el técnico ha demostrado personalidad, carácter y muchísima capacidad para competir al máximo nivel.

No era un contexto sencillo ni mucho menos. Y aun así, el salmantino consiguió estabilizar a un equipo que estaba completamente roto a nivel emocional, mejoró notablemente el rendimiento defensivo y fue capaz de competir cara a cara contra algunos de los mejores entrenadores del mundo. De hecho, durante este tiempo eliminó de la Champions a Mourinho y a Pep Guardiola y también logró derrotar al Simeone. No es poca cosa. Ha hecho absolutamente todo lo que estaba en su mano.

ADN Real Madrid

Todo ello después de completar una trayectoria impecable dentro de la cantera madridista. Arbeloa comenzó entrenando al Infantil A, pasó posteriormente por el Cadete A y terminó consolidándose en el Juvenil A, donde logró un triplete histórico conquistando Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones.

Posteriormente asumió el mando del Castilla, al que dejó clasificado para la fase de ascenso a Segunda antes de dar el salto definitivo al primer equipo. Ahora, el siguiente paso llegará lejos del Real Madrid.

Junto a sus representantes ya estudia diferentes posibilidades y, a día de hoy, la opción más probable pasa por entrenar fuera de España. Porque Álvaro Arbeloa siente que está preparado para afrontar un gran reto en solitario. Y dentro del Real Madrid hay una sensación que cada vez gana más fuerza: puede haber nacido un entrenador importante.