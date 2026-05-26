Mourinho no corre peligro

El regreso de José Mourinho al Real Madrid sigue encaminado, pero la operación ha entrado en una fase de pausa obligada por culpa del proceso electoral que vive actualmente la entidad blanca. En Valdebebas existe tranquilidad absoluta y, pese al ruido generado en las últimas horas, desde el entorno del club insisten en que el técnico portugués «está bien atado».

La directiva presidida por Florentino Pérez tiene decidido apostar por Mourinho como líder del nuevo proyecto deportivo. El de Setúbal es el elegido para ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu la próxima temporada y vivir así su segunda etapa al frente del conjunto madridista. Sin embargo, el club considera que anunciar ahora su llegada no sería una decisión elegante ni institucionalmente correcta mientras existan unas elecciones abiertas.

En el Real Madrid entienden que oficializar el fichaje de un entrenador antes de los comicios podría comprometer al futuro presidente en caso de que Florentino Pérez no continuase al frente de la entidad. Aunque dentro del club ven prácticamente imposible una derrota del actual mandatario, quieren evitar cualquier movimiento que pueda interpretarse como una imposición antes de que los socios hablen en las urnas.

El único escenario que podría alterar la operación sería una hipotética victoria de Enrique Riquelme. El empresario ya ha dejado claro públicamente que Mourinho no sería el técnico de su proyecto deportivo si termina convirtiéndose en presidente del Real Madrid. Aun así, en el entorno blanco transmiten calma y aseguran que el acuerdo con el portugués sigue totalmente vigente.

Según apuntan desde Portugal, el Benfica recibiría una cantidad cercana a los siete millones de euros para liberar al entrenador. Además, la cláusula que rodea la operación no expira este martes, sino a finales de semana, algo que ha rebajado todavía más la tensión tanto en Lisboa como en Valdebebas. La hoja de ruta continúa intacta: si Florentino Pérez sigue siendo presidente, Mourinho volverá al Bernabéu.

Mourinho cuenta con una cláusula liberatoria que puede ejecutar él, Mendes -su agente- o el propio Real Madrid. Finalmente, siempre serán los blancos los que hagan el pago. Al mismo tiempo, si esta cláusula caducase, siempre se podría negociar con el Benfica, ya que lo es una evidencia es que no seguirá en Da Luz.

Segundo asalto de Mou… y la Champions pendiente

La primera etapa de Mourinho en el Real Madrid cambió por completo al club. Llegó en 2010 para acabar con la hegemonía del Barcelona de Guardiola y lo hizo devolviéndole al madridismo algo que había perdido: competitividad, carácter y hambre. Ganó una Liga histórica de 100 puntos, una Copa del Rey en Mestalla y llevó al equipo a competir de tú a tú contra uno de los mejores Barça de la historia. Su etapa estuvo llena de tensión, polémicas y guerras internas, pero también sirvió para cimentar el equipo que años después dominaría Europa con las Champions de Ancelotti y Zidane. Mourinho dividió opiniones, pero nadie puede negar que despertó a un Real Madrid que estaba dormido.

En esta segunda etapa, si como parece se termina dando, es una evidencia que el gran objetivo de Mourinho será ganar la Champions con el conjunto blanco. Posiblemente, lo último que le queda antes de dirigir a Portugal en el Mundial de 2030, su desafío final.