Arbeloa confirma su adiós: «No hay ninguna posibilidad de que pueda estar con Mourinho»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Athletic. Este será el último partido de la temporada y, por lo tanto, la despedida del actual entrenador madridista como técnico del equipo blanco, algo que él mismo confirmó con un rotundo «sí». También será el adiós de Carvajal y, a falta de que se confirme, de Alaba. Y, además, fue la primera vez que el salmantino habló tras confirmarse que, a priori, habrá elecciones a la presidencia.

«Quiero ver un gran partido, despedirnos de la afición, brindar una victoria. Es un gran esfuerzo, jugar el último partido en casa es especial. Hacer disfrutar al Bernabéu», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Sobre su futuro, fue claro: «Ojalá sea un hasta luego, siempre he considerado al Madrid mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Madrid, es mi casa. Es mi último partido esta temporada, no sé si el último de mi vida como técnico del Madrid, no lo sabemos nunca. Intentaré disfrutarlo. Y pensando en ganar».

No quiso entrar en las declaraciones de Joan Laporta: «Le doy poca importancia a las palabras de Laporta, hemos sido siempre muy claros con lo que hemos hablado. Se referirá al Caso Negreira… Seguimos esperando una resolución a un caso tan grave que ha manchado el fútbol español. Muchos árbitros de esa época siguen, seguimos teniendo la misma sensación. No son cosas normales. Tenemos que seguir denunciándolo. Un jugador del Madrid sangra y ese árbitro recibe el premio de pitar la final de Copa».

Por otro lado, descartó ser el segundo entrenador de José Mourinho: «No estoy aquí para hablar de posibilidades. Mou tiene un cuerpo técnico fantástico, está muy bien rodeado. Si llega, lo hará con los suyos, como debe ser. No hay ninguna posibilidad de que pueda estar con él. He estado estos cuatro meses pensando en el Madrid, a partir de ahora tocará pensar en mí. He dado el salto, me veo preparado para nuevos retos».

Se deshizo en elogios hacia Dani Carvajal: «Es un símbolo de lo que debe ser un jugador del Madrid. Puso la primera piedra de Valdebebas, es especial, único. Será un día bonito para todos, darle un homenaje, será titular y seguro que, cuando le sustituya para que le hagan el homenaje, todo el mundo se pondrá en pie. Cuando mire para atrás, estará muy orgulloso de lo que ha hecho. Hemos tenido mucha suerte los madridistas».

«Seguro que pondría a Carvajal en lo más alto. Dani ha sido capaz de ser muy dominante en los dos aspectos, hacia arriba y defendiendo. Es un competidor nato, se ha enfrentado a los mejores», añadió sobre el capitán.

Por otro lado, habló de la ausencia de Vinicius, que ya está en Brasil, como desveló OKDIARIO: «Tiene permiso del club por un asunto personal, no sabemos si podrá estar mañana».

A la hora de hablar de sí mismo y de si se arrepiente de algo, dejó claro que «no». «Les estoy muy agradecido por lo que hemos pasado. Soy consciente de que con 25 años no puedes tener la misma relación. Hemos tenido diferencias, es normal. Lo hemos solventado de la mejor manera. Nos hemos mostrado respeto, la oportunidad ha llegado cuando ha llegado. Para mí lo importante siempre es cómo afrontas eso, lo que te pasa. Y lo he hecho de la mejor manera, pensando en el Madrid. He pensado más en el Madrid que en mí en estos meses, pero he hecho lo mejor para el club. En otro club hubiese sido diferente, pero era lo que tenía que hacer. No hay lugar para el arrepentimiento», explicó.

«Sé cómo estaba el equipo cuando llegué. Lo que he tenido que afrontar. Si hubiese empezado desde el principio, habría sido distinto. Pero es lo que me ha tocado, lo he intentado hacer de la mejor manera. No a la mía, pero sí a la mejor. Hemos hecho muchas cosas bien, contento de lo que hemos hecho», comentó.

Sobre si le daría un consejo al nuevo entrenador del Real Madrid, no quiso pronunciarse y dejó claro que se lleva «una gran relación con casi todos». «No, yo no voy por ese lado ni por esa lectura. Hay momentos en los que uno tiene que pensar en el Madrid, que es lo que he hecho yo. Desde la responsabilidad de mi cargo, el club no me ha puesto ningún condicionante», aseguró.

Álvaro Arbeloa también habló de las elecciones: «Me parece fenomenal que haya elecciones. Ya saben dónde está el listón. Si son capaces de superarlo, les estaremos esperando y viendo qué propuestas nos pueden aportar».

«Casi todas me han hecho crecer como técnico y como persona. He tenido relación con todos, he tenido conversaciones, algunas veces hemos estado de acuerdo, otras no. La suerte que tengo es que he estado donde están ellos, he pasado por esas situaciones, les entiendo. Muchas veces, su visión es distinta a la de un técnico. Para mí es más fácil ponerme en su piel que para ellos en la mía. Me voy con mucho agradecimiento, me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día. Muy agradecido al club por la oportunidad, me voy agradecido tras estos ocho años, me voy dejando muchos amigos. Ojalá un día pueda volver», finalizó.