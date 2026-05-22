Laporta ataca a Florentino: «Ha encendido el ventilador de las miserias…»

Joan Laporta ha pasado al ataque contra Florentino Pérez tras la rueda de prensa del máximo mandatario blanco la semana pasada. Rafa Yuste, presidente en funciones del Barcelona, ya anunció que el club catalán emprendería acciones legales contra el presidente madridista. El presidente electo, lo será a todos los efectos el próximo 1 de julio, cargó mucho más duramente contra Florentino.

«Fue una rueda de prensa esperpéntica, llena de falsedades en lo que respecta al ‘caso Negreira’, una cortina de humo y una estrategia para desviar la atención después de dos años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Encendieron el ventilador de las miserias. Y nosotros llevamos dos años ganando, dos Ligas, dos Supercopas, el año pasado. Ya nos conocemos», comenzó señalando un Joan Laporta que atacó duramente a Florentino Pérez por sus declaraciones sobre el Barcelona.

«Las relaciones con el Madrid están rotas desde el momento en que se personalizan en el caso y actúan de manera impropia. Dijo barbaridades, pero cada uno hace lo que quiere. Lo que no puede pretender es que no se reaccione. El club está estudiando esas declaraciones», añadió el presidente electo del Barcelona confirmando que el club es muy posible que el club emprenda acciones legales contra Florentino Pérez.

Joan Laporta atendió a los medios de comunicación en el torneo solidario de golf que organiza Ronald Koeman para la Fundación Johan Cruyff y también habló de su equipo: «Tenemos un equipo que gusta, hay una gran unión, somos un equipo competitivo y hay que seguir trabajando para hacer los ajustes que sean necesarios. Flick está muy ilusionado y renovado y esto da estabilidad. Queríamos que saliese así de bien. También nos pasó con Guardiola en su día. La decisión de traerlo ha salido muy bien. Es honesto, profesional, trabaja a diario, está en todo. No sé si los dejará ir hoy al Bad Bunny…».