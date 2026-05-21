Horario del Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket: cuándo es y canal de TV para ver en directo el partido de la Final Four de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto y el Valencia Basket están preparados para afrontar una semifinal apasionante en la Final Four de la Euroliga 2026, donde pelearán por un puesto en la gran final que se disputará el próximo domingo. Atenas será el escenario donde estos dos clubes españoles busquen coronarse como los mejores del viejo continente, pero además de superar este choque, tendrían que ganar al Olympiacos o al Fenerbahce en la final. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Horario del Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket: a qué hora y cuándo es el partido de la Final Four de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto ha viajado a Atenas para afrontar esta emocionante Final Four de la Euroliga donde va a tener que enfrentarse al Valencia Basket en el partido que corresponde a las semifinales de la máxima competición continental. Los de Sergio Scariolo afrontan este reto con ganas de salir victoriosos, aunque saben que no será nada fácil. Los de Concha Espina se clasificaron para la fase final tras eliminar al Hapoel Tel Aviv en el cuarto partido de los playoffs. Delante estará el combinado de la ciudad del Turia, que terminó segundo en la fase regular y firmó una remontada histórica ante el Panathinaikos en la ronda previa. Pase lo que pase, habrá un equipo español en la gran final.

La organización de la máxima competición del viejo continente ha programado este vibrante Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket correspondiente a las semifinales de la Final Four de la Euroliga 2026 para este viernes 22 de mayo. El encuentro entre los madrileños y los valencianos fue fijado en el horario de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa con los aficionados que se hayan desplazado a Atenas para que el choque comience de manera puntual en el Telekom Center.

Cómo ver en directo gratis y por TV el Real Madrid de baloncesto vs Valencia Basketo de la Euroliga

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España todos los partidos de la competición continental, incluida la Final Four de la Euroliga de manera íntegra, es Movistar+. Este Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket de las semifinales de este torneo se podrá ver en directo por televisión a través de esta plataforma de pago, por lo que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en este partidazo, en la semifinal y en la gran final del domingo. Esto significa que no se podrá ver gratis y en abierto por TV.

Todos aquellos aficionados del cuadro merengue, los seguidores del conjunto valenciano y los amantes de este deporte en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket de las semifinales de la Final Four de la Euroliga mediante la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero todos los clientes también podrán acceder a la web de este operador para poder seguir con un ordenador todo lo que suceda en el Telekom Center de Atenas.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en Atenas en este fin de semana en la Final Four de la Euroliga, donde tendremos un enviado especial. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y el minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket de las semifinales. Cuando acabe el choque publicaremos la crónica y también compartiremos con todos los lectores de OKDIARIO las reacciones de los protagonistas que se produzcan en el Telekom Center de la capital griega.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid de baloncesto vs Valencia Basket

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los aficionados de estos dos equipos españoles que no vayan a pode ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de las semifinales de la Final Four de la Euroliga 2026 podrán escuchar gratis por la radio el Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE podrán conectar con el Telekom Center para narrar lo que ocurra en este partidazo.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket de la Euroliga

El Telekom Center, conocido anteriormente como el OAKA Arena y ubicado en Atenas, la capital de Grecia, será el escenario donde se celebrará este Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket de las semifinales y el resto de la Final Four de la Euroliga 2026. Este recinto deportivo se inauguró en 1995 y tiene una gran importancia a nivel europeo, ya que forma parte del Complejo Olímpico de Deportes. Además, tiene aforo para recibir a 18.300 espectadores y se espera un auténtico ambientazo durante todo el fin de semana.

Calendario y horarios de los partidos de la Final Four de la Euroliga 2026