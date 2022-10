Así es Sergio Scariolo fuera de las canchas: su familia, su mujer y todo sobre el entrenador

La selección española de baloncesto ha logrado este mes de septiembre de 2022 uno de los grandes títulos en la historia reciente del deporte nacional. El Eurobasket conquistado por los Hernangómez, Lorenzo Brown, Rudy, Garuba y compañía no tiene explicación sin la figura de Sergio Scariolo, el técnico y director de orquesta de una selección que soñaba con meterse en cuartos de final en plena transición tras la etapa de oro de España y que acabó llevándose el título de forma brillante y épica, escribiendo un capítulo histórico en el baloncesto mundial y, por supuesto, en el deporte español.

Scariolo, como decíamos arquitecto del éxito de España en este Eurobasket, también fue el entrenador que llevó a España a ganar el Mundial de 2019 y el que ha sido cabeza de cartel junto con las grandes estrellas históricas de la selección española en los Eurobasket de 2009, 2011, 2015 y 2022, en los que ha sido entrenador principal del combinado nacional. Pese a lo que se pueda pensar, Sergio no es español, si no que nació en Italia, es, seguramente, más mayor de la edad que se le pueda colocar y pese a estar rodeado continuamente de gigantes, no es tan bajito como aparenta.

¿Cuánto mide Scariolo?

Sergio Scariolo parece muy bajito si tenemos en cuenta que sus instrucciones siempre van a parar a sus jugadores, normalmente mucho más altos que él. Sin embargo, para el resto de los mortales, el seleccionador nacional y actual entrenador de la Virtus de Bolonia tiene una estatura media, de en torno al 1,80 metros, que sorprenderá a muchos cuando le vean por la calle o sin estar rodeado de los gigantes del baloncesto con los que comparte pista y profesión.

¿Dónde nació Scariolo?

Este dato también puede dar lugar a equívocos, ya que Sergio Scariolo no es español, si no italiano. El entrenador más reputado del baloncesto español nació en Brescia, en la región de Lombardía. Sin embargo, el basket le llevó a España, donde antes de lanzarse a dirigir a la selección nacional permaneció como entrenador en Baskonia (1997-1999), Real Madrid (1999-2002) y Unicaja de Málaga (2003-2008). Más tarde regresaría a Baskonia (2013-14) en su impasse como entrenador de la selección nacional. Como curiosidad y precisamente debido a su estancia en España durante muchísimos años, su hijo Alex Scariolo es internacional por la selección española en categorías inferiores y nació en Málaga, en 2001. Tanto Álex como la otra hija del entrenador, Carlota, son fruto de su matrimonio con la ex jugadora española Blanca Ares.

¿Qué edad tiene Sergio Scariolo?

El entrenador de la selección española luce una gran melena, signo acreditativo de su figura, peinada con gomina hacia atrás. Además, mantiene cierto color negro, aunque se le atisban canas. Todo ello hace indicar una edad menor a la que realmente tiene, y es que Scariolo nació en Brescia el 1 de abril de 1961, por lo que actualmente tiene 61 años y ejerce como un gran veterano entre los entrenadores y seleccionadores de élite que permanecen en el baloncesto de élite a nivel de clubes o selecciones.

Palmarés de Sergio Scariolo