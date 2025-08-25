Las vacaciones terminan para el presidente del Gobierno y su familia. Pedro Sánchez ha regresado este lunes a La Moncloa, donde este martes se celebrará el primer Consejo de Ministros del curso político. Y también ha hecho lo propio su cuñado quien, a primera hora, ha cogido un vuelo en el aeropuerto de Lanzarote de regreso a Madrid tras disfrutar de una semana en la Residencia Real de La Mareta.

Como reveló OKDIARIO, el hermano de Begoña Gómez, Miguel Ángel, con su mujer Fayette Proper, ha aprovechado parte de sus vacaciones para descansar en esta residencia oficial, propiedad de Patrimonio Nacional.

En el palacio se han alojado también los padres del presidente socialista, Pedro y Magdalena, además de su esposa y sus hijas. Precisamente, en estos días se ha conocido la imputación de Begoña Gómez por malversación en la contratación de la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, que ejerce como su secretaria personal en sus negocios privados. Se trata de la quinta imputación de la esposa de Pedro Sánchez, que el próximo 11 de septiembre está citada a comparecer de nuevo ante el juez Juan Carlos Peinado.

El hermano de Begoña Gómez se dedica al mundo audiovisual y trabaja como director de postproducción en cine y series de televisión y plataformas, algunas de gran éxito. Su mujer, holandesa, es fundadora y directora de un estudio de interiorismo en Madrid.

Precisamente, su enlace -en junio de 2018- resultó polémico al conocerse que Pedro Sánchez y su mujer habían utilizado el helicóptero oficial, Super Puma, para acudir a la boda, celebrada en un pueblo de La Rioja, Aldeanueva de Cameros. La boda fue civil y contó con unos 85 invitados. La presencia de Sánchez obligó a contar con un fuerte dispositivo de seguridad. Moncloa justificó el uso de la aeronave para ir y volver de un evento privado porque el socialista «es presidente las 24 horas del día».

Familia casi al completo

OKDIARIO descubrió que el presidente del Gobierno estaba acompañado en La Mareta por buena parte de su familia.

Asediado por los casos de corrupción en su entorno familiar y político, ha sido un verano complicado para Sánchez, que ha permanecido blindado en esta Residencia Real, reduciendo al máximo sus apariciones. Si en años anteriores era habitual verle en mercadillos y restaurantes típicos, esta vez sólo ha salido de La Mareta para practicar deportes náuticos en las playas cercanas. Su silencio en la semana más crítica de la ola de incendios también fue muy criticada. Sólo en los últimos días se desplazó a las provincias más afectadas por los fuegos. Tras estos desplazamientos, regresó de inmediato a la isla para seguir disfrutando de sus vacaciones.

OKDIARIO pudo captar las primeras imágenes del presidente socialista en el interior de La Mareta, mientras arreciaban las críticas por su ausencia durante la crisis.

Además, este periódico también publicó las imágenes de Magdalena, su madre, en la playa de acceso privado junto a las hijas del presidente del Gobierno.

Igualmente, OKDIARIO descubrió a Begoña Gómez tomando el sol en una de las terrazas del palacio, apenas unos días después de conocerse su imputación, y a su hermano, Miguel Ángel, con su mujer, disfrutando de la Residencia Real.