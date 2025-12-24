Palma arrancará sus históricas fiestas navideñas de l’Estendard con el pregón del artista Pep Llambías

Palma arrancará el próximo lunes 29 de diciembre su histórica fiesta de l’Estendard, considerada como una de las celebraciones civiles más antiguas de Europa (su origen se remonta al siglo XIII), con el pregón del artista Pep Llambías, autor de la escultura Palma del Paseo Sagrera.

La lectura del pregón tendrá lugar a las 18:00 horas en el salón de plenos de la Plaza de Cort y estará presidida por el alcalde popular, Jaime Martínez, quien estará acompañado de los regidores de su equipo de gobierno y del resto de grupos municipales.

Pintor y escultor nacido en Alaró en 1954, las obras de Llambías han estado presentes habitualmente en espacios públicos y privados de Palma y del conjunto de Mallorca. Una de sus creaciones más reconocidas es la escultura Palma que fue inaugurada en 1999, coincidiendo con la celebración de la Universiada, y que desde entonces permanece en el Paseo Sagrera.

El Ayuntamiento de Palma ha destacado su contribución a la dinamización cultural y artística de Palma a lo largo de las últimas décadas.

Actos de l’Estendard

La lectura del pregón dará paso a un programa de celebraciones culturales, religiosas, ciudadanas y lúdicas.

El día 30, a las 19:30 horas en la basílica de Sant Miquel, tendrá lugar el Cant de la Salve a la Mare de Déu de la Salut, patrona de Palma. Seguidamente, a las 20:00 horas se realizará de nuevo en la plaza de Cort (y no en la plaza de España como era habitual hasta la fecha) la ofrenda de coronas por parte de entidades e instituciones en homenaje y recuerdo al Rei Jaume I.

El último día del año, los actos se iniciarán a las 10:00 horas con la colocación del Estendard Reial de la Conquesta de Mallorca en la plaza de Cort.

Media hora más tarde, a las 10:30 horas, se oficiará en la Seu una misa solemne, y a las 12:00 horas, de nuevo en la plaza de Cort, será el turno de la representación de la Colcada, de Pere d’Alcàntara Penya, a cargo de Miquela Lladó y los alumnos de la Escola de Música i Danses de Mallorca.

El alcalde pronunciará entonces el discurso del Estandard, y finalmente a las 13:00 horas, presidirá la ceremonia de entrega de los Honores y Distinciones en el salón de plenos. Este año Pilar Juncosa, mujer del pintor Joan Miró y la escritora, periodista y gastrónoma palmesana Caty Juan del Corral, serán nombradas Hijas Ilustres y obtendrán la Medalla de Oro la Hermandad del Rocío, Iguana Teatre, Cor de Son Dameto, Baleares sin Fronteras, Bernat Pujol y Antonina Canyelles.