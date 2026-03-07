El tesoro de la Tramuntana de Mallorca donde residió Chopin se queda sin Policía a las tres de la tarde

El tesoro de la protegida Serra de Tramuntana de Mallorca, donde residió Chopin, se queda sin Policía a diario a las tres de la tarde, cuando los dos agentes con los que cuenta el municipio acaban su jornada laboral.

Valldemossa, un pintoresco pueblo de montaña situado a 17 kilómetros de Palma, famoso por sus calles empedradas y casas de cuento y donde estuvo retirado durante cuatro meses del invierno de 1838-39 el pianista polaco Frédéric Chopin con George Sand en una celda de la cartuja, tiene siete plazas de Policía Local vacantes, cuya convocatoria continúa sin hacer efectiva el alcalde Nadal Torre del Grup Independent.

Esta formación política local gobierna con mayoría absoluta esta idílica población de 2.000 afortunados, aunque ahora intranquilos, vecinos. Más que nada porque esta situación está teniendo ya consecuencias en la seguridad del pueblo. En las últimas semanas se han registrado varios robos que han afectado tanto a vecinos como a visitantes y establecimientos del centro del municipio.

Entre los casos más recientes destacan los robos en el Bar Cappuccino y en el Bar Sa Foganya, así como en vehículos y roturas de cristales. Una inseguridad creciente por falta de efectivos policiales que ha denunciado el PP, que junto al PSOE forma la oposición en el pleno municipal.

«Muchos vecinos se sienten desprotegidos y algunos incluso han optado por instalar cámaras de vigilancia en sus casas o garajes ante la falta de presencia policial», advierten los populares.

Esta preocupación se incrementa ante la proximidad de la temporada turística, un período en el que Valldemossa recibe a diario a un gran número de visitantes. Desde el PP consideran que esta situación también puede afectar a la imagen del municipio.

El PP de Valldemossa asegura que ha trasladado esta problemática en varias ocasiones al equipo de gobierno municipal durante los plenos del Ayuntamiento, incluso ofreciendo su colaboración para buscar soluciones, pero lamentan que no se hayan tomado medidas efectivas.

Por todo ello, los populares reclaman al Ayuntamiento que agilice los trámites para convocar y cubrir las plazas vacantes de Policía Local con el objetivo de reforzar la seguridad en el municipio y garantizar la tranquilidad tanto de los vecindarios como de los visitantes.

«Valldemossa es uno de los municipios más visitados de la Serra de Tramuntana y merece contar con los recursos necesarios para garantizar la seguridad y la convivencia», concluye el PP.