Un pueblo de fábula de la Serra de Tramuntana de Mallorca de 400 vecinos sólo dejará hacer 12 casas más

Un pueblo de fábula de la protegida Serra de Tramuntana de Mallorca de 400 vecinos sólo dejará hacer 12 casas más pese a que es uno de los pocos de la isla que continúa perdiendo población, ante el alto coste de la vivienda, en torno a 5.500 euros el metro cuadrado.

Estellencs está situado en la vertiente marítima de la Tramuntana y es el segundo municipio con menor población de Mallorca. A su privilegiada ubicación con acantilados y bancales con olivos centenarios, se le suma un pequeño casco urbano protegido y declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Se trata de un bonito y preciado rincón montañoso de Mallorca donde la vivienda a reformar no baja del millón de euros y si se venden dos viviendas al año, una la comprará un extranjero. Ahora por fin contará con su primer plan urbanístico, que esta semana entregó el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, al alcalde Bernat Isern.

Por increíble que parezca, hasta ahora se aplicaba allí unas directrices genéricas del siglo pasado (1999) como las usadas en los territorios que no tienen ningún tipo de regulación.

Ahora ya no será así y lo más destacado para sus futuros vecinos es que el plan urbanístico sólo reserva suelo para la construcción de 12 viviendas de protección oficial (VPO) y se justifica, según aseguran, «para dar respuesta a la demanda detectada para evitar que la gente joven tenga que abandonar el pueblo». Y nada más.

El resto es reserva de algún solar para aparcamiento, mejora de la movilidad o la nueva ubicación que tendrá la depuradora y el depósito de agua municipal. De hecho, entre las preocupaciones principales de los ciudadanos de Estellencs estaba la ubicación de la depuradora nueva y se ha llegado a un consenso en el cual se ha priorizado la sostenibilidad y la calidad de vida de los residentes.

Así, en materia de movilidad, el Plan General prevé la creación de viales periféricos con el objetivo de evitar el paso de vehículos por el centro histórico. Se priorizará a los peatones y se restringirá el acceso exclusivamente a los residentes.

Para reforzar esta estrategia, se habilitarán 91 plazas nuevas de aparcamiento en zonas estratégicas como el torrente de s’Aigua y la entrada de Eusebi Pascual, una medida clave para reducir la presión de vehículos en el núcleo urbano, especialmente durante la temporada estival donde el pueblo puede alcanzar los 500 vecinos.

Finalmente, en el ámbito del patrimonio y el paisaje, se integran el catálogo de elementos y espacios protegidos y el Plan Especial para proteger el conjunto histórico de Estellencs, declarado BIC. Estas herramientas permitirán preservar el tejido ambiental e histórico del núcleo, mantener su silueta paisajística y regular estéticamente las edificaciones no catalogadas para garantizar la armonía visual de sus privilegiados vecinos.