El atleta vasco Marko Usabiaga renuncia al Campeonato de Europa porque se niega a representar a España

El atleta Marko Usabiaga está dando mucho que hablar tras una decisión que ha tomado recientemente. El vasco ha decidido renunciar al Campeonato de Europa de Atletismo porque se niega a representar a España, pues no considera que sea su país. El joven donostiarra de 22 años, uno de los pocos profesionales en carreras de obstáculos (OCR) en todo el país, cuenta que su padre ya hizo lo mismo y recibe elogios de multitud de independentistas vascos.

«He renunciado a mi plaza en el Campeonato de Europa. No saldré con la camiseta de España. Lo tengo claro, así me lo ha enseñado mi familia. Mi padre hizo lo mismo, en atletismo», contó en una entrevista para Euskadi Irratia que empieza a hacerse viral en las redes sociales y que está recibiendo multitud de respuestas, tanto positivas como negativas, por esa polémica decisión de renunciar al campeonato.

La carrera de Marko Usabiaga

Marko Usabiaga se ha convertido en uno de los mejores deportistas en carreras de obstáculos (OCR), consiguiendo un palmarés de gran calibre. Ganó el Campeonato de Europa en los Dolomitas (Trentino, Italia) en la franja de edad de 18-19 años, hizo tercero en el Campeonato de Europa en Hungría, fue campeón de España con 19 años, y ha conseguido la victoria en importantes carreras OCR como Valhalla Race Castellón, Poseidón Race Galicia, y Medieval Extreme Race en Peñíscola.

«Desde los 3 años, mi padre me llevaba a la pista de atletismo a entrenar con él. Me inculcó los valores del deporte y me enganché. Probé con el fútbol, como tantos chavales de mi edad, pero me di cuenta de que lo que me gustaba era competir de manera individual. Cuando era pequeño, siempre quedaba de los peores. Aun así, siempre quise ser el mejor y desde entonces no he parado de intentarlo. Creo que cada día estoy más cerca», contaba en una entrevista para para Noticias de Gipuzkoa.

Cuando tenía 13 años, vio a su padre en una carrera de obstáculos y le fascinó. Aquella carrera la ganó Lluis Barbe, quien más adelante se convertiría en su entrenador y maestro. «Desde entonces, comencé a seguirle (a Lluis), y cuando podía, engañaba a mis padres para visitar el gimnasio que tenía en Barcelona. En el confinamiento, comencé a entrenar de manera online en unos cursos que impartía Lluis. Cuando pudimos salir, Lluis comenzó a trasladar su gimnasio a Canejan, un pequeño pueblo en la frontera del Val d’Aran con Francia, en pleno Pirineo. Empecé a ir cada tres meses, a entrenar presencialmente con él, y cada vez me fue gustando más», relata.

«Mis competidores corren 100 kilómetros a la semana mientras que yo no paso de los 40, y aún así siempre estamos compitiendo al mismo nivel, lo que justifica que hacer las cosas con tranquilidad y poco a poco, puede generar más beneficios a largo plazo», dice. Ahora en marzo compite en la Denontzat Race de Hernani y Kong Race Polinya en Barcelona; en abril en Gladiators Day en Artajona, Nafarroa; y en mayo tenía el Campeonato de Europa en Irún, al que ya ha confirmado que no irá porque se niega a representar a España.