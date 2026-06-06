TVE evita mostrar el momento en el que el Papa saluda a Ayuso

Televisión Española ha evitado mostrar el momento en el que el Papa León XIV ha saludado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a España.

El obispo de Roma, al bajar del avión que le ha trasladado del Vaticano a Madrid, ha querido saludar a todas las autoridades presentes. En primer lugar, ha saludado a los Reyes Felipe VI y Letizia.

Después, le ha estrechado la mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y a la embajadora de España en el Vaticano, Isabel Celáa.

En el momento en el que le tocaba saludar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, TVE, que retransmitía la señal en directo, ha evitado mostrar el momento, centrando la imagen únicamente en el pontífice.

Tras el saludo de Díaz Ayuso, la televisión pública ha vuelto a mostrar el plano del resto de autoridades, emitiendo el momento en el que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, saludaba al pontífice.

El Papa en España

El avión de León XIV ha aterrizado quince minutos antes de lo previsto. Los Reyes, junto al presidente del Gobierno, han mantenido una reunión privada con el pontífice.

Tras este escueto encuentro, el obispo de Roma se ha dirigido al Palacio Real para participar en la ceremonia de bienvenida. Sobre las 12.30, el pontífice pronunciará su primer discurso en suelo español, que está previsto que lo pronuncie en el Salón de Columnas.

Por la tarde, a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social ‘Cedia 24 horas’ y a las 20.30 horas será el momento del primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes. Será en la Plaza de Lima y en la que León XIV pronunciará su segundo discurso.

El domingo, a las 10.00 horas, tendrá lugar en la Plaza de Cibeles la Misa con la homilía del Papa y la Procesión del Corpus Christi. Por la tarde, a las 16.30, mantendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro ‘Tejer redes’.

Este recibimiento marca el inicio de un viaje oficial que se extenderá hasta el próximo 12 de junio. Durante los próximos días, la planificación del Pontífice incluye una importantísima intervención ante una sesión conjunta del Congreso y el Senado en las Cortes Generales, además de un posterior viaje a Canarias para conocer de primera mano la situación en las islas.