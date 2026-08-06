Mezclar pasta de dientes con bicarbonato de sodio: para qué se usa y por qué recomiendan hacerlo

Esta mezcla puede convertirse en el mejor limpiador posible, una combinación de pasta de dientes con bicarbonato que puede cambiarlo todo. Es hora de saber qué podemos hacer con los ingredientes que tenemos en casa y que quizás nos acabará de darnos un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado que fuera una realidad, con una mezcla de ingredientes que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué podemos hacer para limpiar una de las zonas más complicadas de casa.

Este uso que podemos descubrir de algo tan común como la pasta de dientes nos cambiará por completo la forma de hacer realidad este cambio que será esencial. Es momento de apostar por un giro radical en la forma de aplicar la limpieza en casa. Cuando lo que necesitamos es empezar a cuidarnos un poco con la ayuda de un detalle que puede acabar siendo el que haga magia en nuestra casa. Una novedad en la manera de limpiar que nos suma remedios naturales sin químicos y de lo más baratos.

Bicarbonato de sodio mezclado con pasta de dientes

La pasta de dientes es un ingrediente que sale del baño y se convierte en un básico de la limpieza. No deja de ser un limpiador que va más allá de la eliminación de las bacterias de la boca, también puede ser de lo más útil para una limpieza que deberemos tener en consideración.

El bicarbonato de sodio puede convertirse en un buen básico que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo una mezcla perfecta que nos ayudará a mantener la casa lo más limpia posible. Usamos este ingrediente para mezclas naturales que nos ayudan a blanquear y eliminar los olores.

Cuando limpiamos la casa hay un elemento que hay que tener en consideración y que puede ser igual de importante que verlo todo limpio, en este caso, el olfato juega un papel importante. Ese olor que queremos descubrir de la mano de un plus de buenas sensaciones que quizás hasta la fecha no sabíamos.

La mezcla perfecta en este tipo de limpieza incluye el bicarbonato con la pasta de dientes, los resultados pueden hacer que este elemento nos quede como nuevo. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ello.

Para qué se usa y por qué recomiendan hacerlo

Se recomienda hacerlo para conseguir una limpieza ideal de esta parte del cuerpo que puede verse perfectamente con este pequeño detalle que puede ser esencial en estos días. Unos dientes sin manchas es algo esencial si tenemos en cuenta este tipo de elementos.

Tal y como nos explican los expertos de Druni: «Uno de los principales motivos por los que la pasta de dientes bicarbonato se ha hecho tan popular es su capacidad para ayudar a eliminar manchas superficiales. Hablamos de esas coloraciones que dejan alimentos y bebidas como el café, el té, el vino tinto o el tabaco. El bicarbonato actúa como un abrasivo suave que contribuye a desprender esos pigmentos que se adhieren al esmalte con el paso del tiempo. El resultado no es un blanqueamiento profundo del diente, pero sí puede mejorar el aspecto general de la sonrisa al devolverle luminosidad. Otro punto a favor es que el bicarbonato ayuda a neutralizar la acidez en la boca. Tras consumir alimentos azucarados o bebidas ácidas, el pH oral tiende a bajar, lo que favorece la proliferación bacteriana. En ese contexto, este ingrediente puede contribuir a equilibrar el ambiente bucal. También se ha observado que los dentífricos que lo incluyen pueden ayudar a reducir la placa dental, especialmente cuando se combinan con una técnica de cepillado correcta y con el uso de flúor».

Siguiendo con la misma explicación: «A pesar de sus posibles beneficios, el bicarbonato también genera dudas en odontología por su carácter abrasivo. Aunque se considera un abrasivo suave, un uso inadecuado o excesivo puede favorecer el desgaste del esmalte. El riesgo aumenta especialmente cuando se utilizan remedios caseros que consisten en aplicar bicarbonato directamente sobre los dientes o mezclarlo con sustancias ácidas como el limón. Este tipo de combinaciones puede resultar agresivo para la superficie dental. El esmalte es la capa externa que protege los dientes y, una vez que se desgasta, no se regenera. Por eso los especialistas insisten en que cualquier producto con capacidad abrasiva debe utilizarse con moderación y siempre dentro de una higiene bucal equilibrada. También conviene tener en cuenta la forma de cepillado. Un cepillado demasiado fuerte o el uso de cepillos con cerdas muy duras puede aumentar el desgaste del esmalte, independientemente del dentífrico que se utilice».