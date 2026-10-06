Sánchez planea su primer gran acto electoral el sábado en el mismo lugar donde empezó la campaña de las primarias de 2017: Dos Hermanas

Pedro Sánchez planea su primer gran acto del PSOE tras el anuncio de las elecciones el próximo sábado 10 de octubre en Dos Hermanas, el mismo lugar donde empezó en enero de 2017 la campaña de las primarias para reconquistar Ferraz.

La agenda del presidente del Gobierno ha cambiado por completo tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Sánchez ha suspendido el viaje internacional a Croacia que tenía previsto para este martes y miércoles y ha decidido quedarse en Madrid para preparar la campaña electoral.

Según ha podido saber OKDIARIO, el presidente del Gobierno quiere organizar un gran acto de partido el próximo fin de semana con la militancia socialista. En principio, Sánchez baraja la provincia de Sevilla, lugar donde dio el pistoletazo de salida para las primarias que disputó a Susana Díaz y Patxi López y que le llevaron a controlar Ferraz tras ganarlas.

Las fuentes consultadas precisan que el gran acto podría celebrarse en Dos Hermanas, uno de los feudos socialistas desde donde partió la reconquista del PSOE de Pedro Sánchez. Fue el propio José Luis Ábalos –ahora preso en la cárcel de Soto del Real– el que le organizó este primer mitin de primarias en Dos Hermanas. El escenario escogido entonces para la resurrección de Pedro Sánchez fue el simbólico Lago de la Vida.

El mitin de Dos Hermanas fue el punto de partida de su victoria en Ferraz, que acabó aupándole a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Ahora baraja comenzar de nuevo este camino a las urnas en el mismo lugar, pero esta vez sin sus principales apoyos, que eran José Luis Ábalos y Santos Cerdán y que estuvieron esa tarde de 2017 en Dos Hermanas siguiendo el mitin en primera fila.

Pedro Sánchez ha visitado en las últimas semanas pequeños municipios en los que gobernaba el PSOE. Estuvo en un pueblo de Huelva y en otro de Toledo en los que trató de darse un baño de masas más propio de un periodo preelectoral que de la agenda de un presidente. Ahora volverá a recorrer España con el objetivo de que el PSOE vuelva de nuevo a La Moncloa.

Acompañado de María Jesús Montero

Pedro Sánchez planea estar acompañado el próximo sábado de María Jesús Montero en este primer acto de partido tras conocerse que España irá a las urnas el 29 de noviembre.

María Jesús Montero forma parte del núcleo duro de Pedro Sánchez desde hace años. La andaluza ha sido vicepresidenta de su Ejecutivo y ministra antes de que el presidente decidiera enviarla como candidata del PSOE en las elecciones andaluzas de la pasada primavera.

Montero perdió las elecciones y dejó a los socialistas en su mínimo histórico con 28 diputados. Pese a ello, se ha mantenido leal al presidente, que ha reducido su círculo más íntimo en los últimos años.

Un despacho con el Rey

El presidente también tiene previsto encontrarse con el Rey Felipe VI cuando vuelva de su viaje de Estado a Finlandia. Lo hará en el Palacio de la Zarzuela, en el tradicional despacho que los presidentes tienen con el jefe del Estado casi todas las semanas del año. Sánchez informó al Rey el pasado domingo de que iba a convocar elecciones.