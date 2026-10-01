Sánchez intentó promover con Ábalos otro ‘caso Maricarmen’ con una anciana de Carabanchel: «Dadle publicidad»
Pedro Sánchez intentó promover con José Luis Ábalos otro caso Maricarmen con una anciana del madrileño distrito de Carabanchel llamada Adoración, de entonces 63 años, que fue desahuciada con sus cuatro nietos de la casa que okupaba. «Dadle publicidad», ordenó Sánchez a su ministro Ábalos el 30 de octubre de 2020.
OKDIARIO ha accedido a las conversaciones inéditas entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en las que el presidente le mostraba su preocupación por las políticas de vivienda. Sánchez quería ganar votos a toda costa con su Ley de Vivienda y quiso sacar a la luz un caso de un desahucio en Madrid que había logrado frenar.
El presidente le envió a su entonces ministro de Transportes y Agenda Urbana una noticia sobre una señora desahuciada en Carabanchel que, en una entrevista, decía que «le diría a Pedro Sánchez que pare los desahucios».
Ábalos contestó inmediatamente: «Están paralizados los desahucios hipotecarios por RDL 6/2020 para deudores vulnerables por el cual hasta 2024 ninguna persona puede ser desahuciada. Lo que ocurre es que cuando no tienen contrato los jueces interpretan ocupación ilegal y proceden a desalojar».
El ministro continuó con un argumentario precocinado para su jefe de filas: «En el segundo trimestre de 2020 los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias se han situado en la cifra de 300 lo que supone una caída del 92,1% con respecto a la cifra del mismo trimestre del año anterior (datos del Consejo General del Poder Judicial). Ninguna de las 300, además, era vivienda habitual porque el decreto lo impide».
Seguidamente, Ábalos hizo gestiones para solucionar el caso específico de la señora de Carabanchel que le enviaba el presidente. El hoy preso de Soto del Real envió el siguiente mensaje que le había reenviado su equipo: «Ministro, acabo de cerrar con el presidente de Sareb que a la señora de Carabanchel que me enviaste hace dos días le alquilen la casa de la que la sacaron. Será por 75 euros al mes. Si todo va bien cerrarían el acuerdo hoy con ella».
Ábalos le explicaba que con este contrato se blindaría la permanencia de la anciana de Carabanchel. «De esta manera, con el contrato, se blinda su permanencia. Están prohibidos los lanzamientos de arrendamiento hasta 31 de enero de 2021», explicaba a lo que Sánchez contestó: «Dadle publicidad».
Colau alertaba a Sánchez de los desahucios
Pedro Sánchez quería dar publicidad a un caso de desahucio de Madrid justo en un mes, octubre de 2020, en el que la entonces alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le alertaba personalmente de los lanzamientos de Barcelona.
«Buenos días, presidente. No quiero molestar pero la situación con los desahucios de familias vulnerables es insostenible y mientras sigan no permite poner en valor ni presupuestos ni muchas de las medidas sociales que habéis impulsado. La moratoria en curso es totalmente insuficiente. Hay centenares de desahucios de familias con niños, gente mayor, personas enfermas… esto es un polvorín social», decía por WhatsApp la hoy dirigente de Sumar que podría llegar a ser candidata a presidenta del Gobierno.
Sánchez le decía a Ábalos: Me lo envía Ada Colau. Dime cuál es la situación de los desahucios». A continuación agregaba: «Otro mensaje, de Colau» y le rebotaba el texto: «Me llega que Generalitat planea un decreto para detener desahucios el próximo martes, sería genial que vosotros movierais ficha antes». Colau de forma soterrada pedía al PSOE que hiciera algo para evitar que ERC, que gobernaba el Ejecutivo autonómico, se llevara todos los focos.
Ábalos replicó: «A mí también me ha enviado lo mismo. Te informo». «Gracias», contestó Sánchez. A lo que el ministro concluye: «Nos van a enviar sus casos y los estudiamos».
Políticas de vivienda fallidas
Este miércoles OKDIARIO ha publicado más conversaciones inéditas de 2021 entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Muestran al presidente siguiendo de cerca la negociación de la Ley de Vivienda con Podemos.
En los mensajes, Sánchez presiona para acelerar el acuerdo y poder anunciarlo tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Todo para erosionar la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, del PP.
Cuando Ábalos le cuenta que Podemos no renuncia a fijar precios al alquiler, Sánchez le pide que «lógicamente» no ceda en ese punto. Ábalos explica que el PSOE defendía congelar las rentas en zonas tensionadas, mientras que Podemos quería topes basados en índices de referencia. Sánchez le fija entonces julio de 2021 como plazo para tener la ley.
Esos chats también recogen la negociación del decreto de desahucios y cortes de suministros a familias vulnerables. Ione Belarra, líder de Podemos, celebró poco después esa ley aprobada con el voto de ERC y Bildu. Una ley que años después se ha demostrado fallida a ojos de la propia izquierda y del Sindicato de Inquilinas.
Sánchez entonces se mostraba, en este contexto, molesto por las versiones contradictorias que le daban Ábalos y Carmen Calvo, y se preocupaba por cómo se comunicaría la medida frente a Podemos. Ábalos le asegura que el PSOE se había adelantado informando a agencias y a El País y El Mundo.