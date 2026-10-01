Sánchez intentó promover con Ábalos otro ‘caso Maricarmen’ con una anciana de Carabanchel: «Dadle publicidad»

Pedro Sánchez intentó promover con José Luis Ábalos otro caso Maricarmen con una anciana del madrileño distrito de Carabanchel llamada Adoración, de entonces 63 años, que fue desahuciada con sus cuatro nietos de la casa que okupaba. «Dadle publicidad», ordenó Sánchez a su ministro Ábalos el 30 de octubre de 2020.

OKDIARIO ha accedido a las conversaciones inéditas entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en las que el presidente le mostraba su preocupación por las políticas de vivienda. Sánchez quería ganar votos a toda costa con su Ley de Vivienda y quiso sacar a la luz un caso de un desahucio en Madrid que había logrado frenar.

El presidente le envió a su entonces ministro de Transportes y Agenda Urbana una noticia sobre una señora desahuciada en Carabanchel que, en una entrevista, decía que «le diría a Pedro Sánchez que pare los desahucios».

Ábalos contestó inmediatamente: «Están paralizados los desahucios hipotecarios por RDL 6/2020 para deudores vulnerables por el cual hasta 2024 ninguna persona puede ser desahuciada. Lo que ocurre es que cuando no tienen contrato los jueces interpretan ocupación ilegal y proceden a desalojar».

El ministro continuó con un argumentario precocinado para su jefe de filas: «En el segundo trimestre de 2020 los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias se han situado en la cifra de 300 lo que supone una caída del 92,1% con respecto a la cifra del mismo trimestre del año anterior (datos del Consejo General del Poder Judicial). Ninguna de las 300, además, era vivienda habitual porque el decreto lo impide».

Seguidamente, Ábalos hizo gestiones para solucionar el caso específico de la señora de Carabanchel que le enviaba el presidente. El hoy preso de Soto del Real envió el siguiente mensaje que le había reenviado su equipo: «Ministro, acabo de cerrar con el presidente de Sareb que a la señora de Carabanchel que me enviaste hace dos días le alquilen la casa de la que la sacaron. Será por 75 euros al mes. Si todo va bien cerrarían el acuerdo hoy con ella».

Ábalos le explicaba que con este contrato se blindaría la permanencia de la anciana de Carabanchel. «De esta manera, con el contrato, se blinda su permanencia. Están prohibidos los lanzamientos de arrendamiento hasta 31 de enero de 2021», explicaba a lo que Sánchez contestó: «Dadle publicidad».

Colau alertaba a Sánchez de los desahucios

Pedro Sánchez quería dar publicidad a un caso de desahucio de Madrid justo en un mes, octubre de 2020, en el que la entonces alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le alertaba personalmente de los lanzamientos de Barcelona.