Sánchez dio instrucciones a Ábalos de plantar cara a Podemos con la vivienda: “No cedas al control del alquiler”

Pedro Sánchez dio instrucciones a José Luis Ábalos de plantar cara a Podemos con la vivienda en 2021 y le obligó a que no cediera al control del alquiler en sus negociaciones con los entonces socios de Gobierno.

OKDIARIO ha accedido a las conversaciones inéditas entre el presidente del Gobierno y el que fuera su ministro de confianza, que ha acabado condenado a 24 años de prisión. Sánchez mostraba mucho interés por la Ley de Vivienda que debía sacar adelante el PSOE pactando con Podemos.

El día 26 de abril de 2021, Sánchez preguntó a Ábalos: «¿Cómo llevamos ley de vivienda?», a lo que Ábalos contestó: «Pues quedamos en lograr acuerdo tras las elecciones, así lo hablé también con Belarra». Sánchez insistió en que «sería importante que avanzaseis esta semana y tenerlo para anunciar la semana del 4M tras las elecciones» y Ábalos acató la orden.

Días más tarde, el 3 de mayo de 2021, Sánchez le volvió a insistir a Ábalos con la Ley de Vivienda. «Quedamos en reunirnos el 5 con Belarra pero te confirmo», le contestó el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

El 6 de junio de 2021, Sánchez volvió a la carga y le volvió a preguntar a su ministro sobre la Ley de Vivienda. «Este miércoles he quedado con Belarra para intentar poner punto final», le contestó Ábalos, a lo que Sánchez contestó: «Con aire limpio».

Seguidamente, Ábalos le dijo que en Podemos «no se bajan del burro del control de alquileres, es decir, de poner precio» y Sánchez contestó tajante: «En eso no cedas, lógicamente».

«Intento hacer una aproximación a la capacidad de las comunidades autónomas para declarar zona tensionada pero no parece que cedan. Solo es ese punto, pero ellos estiman que es nuclear. Nosotros apostamos por la congelación del alquiler en zonas tensionadas y ellos por fijar precio en función de los indicadores de referencia», le replicó Ábalos y Sánchez le dio un ultimátum para que tuviera la ley lista en julio de 2021.

La negociación de los desahucios

La Ley de Vivienda fue pactada por el PSOE y Podemos tras meses de negociación en los que intervinieron Carmen Calvo y José Luis Ábalos por la parte socialista. Las conversaciones entre Sánchez y Ábalos revelan la inquietud del presidente en darle publicidad a estas políticas de vivienda.

«Me dijo Carmen que hablaras con los Podemos para ver si se cierran desahucios?», le preguntó Sánchez a Ábalos y el entonces ministro le contestó: «Sí, anoche». «Vais a tratar de cerrar este fin de semana el texto?», le dijo Sánchez y Ábalos le contestó: «Se lo digo a David, pero la única forma que queda es volver a nuestro texto original, esto es, moratoria solo a los que tengan título jurídico».

Sánchez se enfadó por su respuesta y le dijo: «Me confundís Carmen y tu. Uno me dice una cosa diferente al otro. Por favor, hablad, aclararos y me decís. Empiezo a molestarme con este asunto, la verdad».

Tras ello, Sánchez le informó de que Podemos iba a difundir en sus medios afines que el Consejo de Ministros aprobaría al día siguiente el decreto sobre desahucios, la prohibición de los cortes de suministros (luz, agua y gas) a familias vulnerables. «¿Lo das por bueno? Quiero decir, no tenemos nada que decir borroso nosotros?», le preguntó Sánchez y Ábalos contestó que ellos se habían adelantado seis horas antes con teletipos y que había informado a El País y El Mundo.