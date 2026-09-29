Lamine Yamal: «¿Una muesca para el Balón de Oro? Otra más…»

Lamine Yamal explicó tras el partido contra Croacia cómo resolvió la acción de su gol al palo corto de Livakovic. El delantero aseguró que conocer al guardameta le ayudó a decidir dónde colocar el balón: «Ya lo conozco de los entrenos, he pensado en los entrenos, en lo que hace él y me ha entrado».

El futbolista también celebró el ambiente de Sevilla y la posibilidad de compartir la Copa del Mundo con la afición. «Nos da mucha ilusión poder traer la copa aquí y enseñársela a la afición y poder ganar y traerlo a casa pues genial», afirmó. Lamine destacó además la importancia de seguir las indicaciones de Luis de la Fuente y la comunicación entre los jugadores para afrontar los partidos: «Lo que nos dice el míster lo hablamos entre nosotros». El resultado le dejó «muy contento por la victoria».

«No sólo juego para este Balón de Oro»

El Balón de Oro estuvo presente en las preguntas posteriores al encuentro. Cuando le plantearon si su exhibición suponía otra muesca en su candidatura, respondió con un breve «Otra más». Después amplió su reflexión y dejó claro que sus objetivos van más allá del premio individual: «Al final no sólo juego para este Balón de Oro», explicó, antes de señalar que también juega para él, para la afición, para la selección y para seguir ganando.

Lamine tampoco quiso aventurar si su actuación ante Croacia le acercaba al galardón. «No voto yo», recordó. Su respuesta fue centrarse en lo que depende de él: «A esperar y a seguir jugando». Con la victoria en Sevilla conseguida, el delantero situó el próximo partido en Oviedo como el siguiente objetivo de España.

El atacante cerró sus declaraciones hablando del momento personal que atraviesa y de la felicidad que transmite sobre el césped. «Ya dije antes del partido que es el momento donde más feliz estoy», aseguró. Una sensación que resumió con otra frase: «Una fiesta para mí». Ante Croacia, esa alegría se tradujo en dos goles, una asistencia y una actuación que hizo disfrutar a la afición española.