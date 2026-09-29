Cómo va España – Croacia, en directo: resultado online del partido en vivo, goles, alineaciones y resumen en tiempo real del partido de la UEFA Nations League (3-1)
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España - Croacia de la UEFA Nations League
Croacia no pudo ni tocar el balón: ¡Lamine culmina una jugada colosal para España a los 71 segundos!
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Unos días después de imponerse a Inglaterra la selección española vuelve a vestirse de corto y esta vez lo hace para enfrentarse a Croacia. Los de Luis de la Fuente reciben al combinado balcánico en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde los afortunados que han conseguido entradas para ir a este choque de la UEFA Nations League podrán disfrutar de los campeones del mundo, que estrenan la segunda estrella en nuestro país. A continuación narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante España – Croacia de la Liga de las Naciones.
España – Croacia de la UEFA Nations League, en directo
Así está el grupo de España en la Liga de las Naciones
Ahora mismo España ocupa el puesto más alto del grupo A3 de la UEFA Nations League, pero los de Luis de la Fuente están empatados con Croacia, que también ganó en su debut. Inglaterra y la República Checa, con cero puntitos, están en la zona más baja del cuadro, aunque como esta competición sólo acaba de empezar en los próximos días se pueden producir cambios bastante importantes, ya que tenemos que recordar que quedan dos choques más en este parón internacional, que es más largo de lo habitual.
El liderato está en juego
Como ya hemos mencionado, España y Croacia colideran el grupo A3 de la UEFA Nations League, por lo que hoy en Sevilla uno de estos dos combinados podría dar un paso de gigante hacia la clasificación para la ronda final de esta competición. Un punto a favor para la selección española es que consiguió ganar en un estadio tan complicado como es Wembley, donde habrá que ver si los croatas o la República Checa son capaces de sacar algo del templo del fútbol británico.
Partidazo en el Ramón Sánchez Pizjuán
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del España – Croacia correspondiente a la jornada 2 del grupo A3 de la UEFA Nations League. La selección española, vigente campeona del mundo y de Europa, se mide al combinado ajedrezado, al que intentará superar en el Ramón Sánchez Pizjuán en lo que debe ser un día festivo, ya que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente estrena en nuestro país esa segunda estrella que consiguieron bordar en la Copa del Mundo celebrada el pasado verano.
Min 81
¡Entra Modric!
El Sánchez Pizjuán se pone en pie para recibir a un Luka Modric que entra por Petar Sucic.
Min 79
Lo intentó Pedri
Vaya disparo del canario desde fuera del área que repelió su compañero en el Barcelona Livakovic. En el córner, el sexto para España, el balón acabó siendo retrasado hasta el centro del campo y no generaron peligro los de Luis de la Fuente.
Min 77
¡Fuera!
Respondió Croacia con un buen disparo de Ivanovic que se marchó por poco.
Min 76
¡Arriba!
Chut de Nico Williams que se marcha a las nubes tras una gran jugada colectiva de España.
Min 72
Más sustituciones
Perisic deja el campo y entra Ivanovic en el bando croata. En España le tocó entrar a Rodrigo Hernández y lo hace para ocupar el puesto de Zubimendi.
Min 69
Cambios en España
El Sánchez Pizjuán se rinde a Lamine Yamal, que se va sustituido. También dejó el campo Baena. Entraron Víctor Muñoz y Nico Williams.
Min 67
Sin rematador
Córner que botó Álex Baena y que despejó la zaga del combinado ajedrezado.
Min 63
¡GOOOOL DE ESPAÑA!
¡GOL DE ESPAÑA! ¡GOOOL DE LAMINE YAMAL! ¡Vaya golazo acaba de marcar el 19 de la Selección! Gran pase de Pedri en profundidad para su compañero y sin ángulo chutó a portería al palo corto para poner el tercero.
Min 60
Cambios en Croacia
Se van Beljo y Kovacic y entran Ante Budimir y Mario Pasalic.
Min 58
Patada que acaba en amarilla
Y ahora la cartulina amarilla es para Misic por una patada por detrás a Baena.
Min 57
Primeros cambios de Luis de la Fuente
El seleccionador nacional decide meter a Pedri y Mikel Merino y quita del verde a Fermín López y a Fabián Ruiz.
Min 54
Una nueva tarjeta
Marco Pasalic recibe la amarilla por un encontronazo con Cucurella cuando el balón no estaba ni en disputa para ellos.
Min 51
Sin problemas para Unai
Ahora el saque de esquina fue para el combinado balcánico. La bola fue al área chica y Unai Simón salió para blocar ese balón aéreo.
Min 49
Tarjeta amarilla
Cartulina para Álex Baena, que empujó a un rival.
Min 48
Despeja Croacia
Córner a favor de España. Sacó en corto Baena y Fermín centró, pero despejó un defensor croata.
¡Empieza el segundo tiempo!
Rueda de nuevo el balón en Sevilla. Esta vez sacó de centro Croacia. Vuskovic entró por el amonestado Pongracic.
El gol de Lamine Yamal
España se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un tanto del futbolista azulgrana sin que Croacia pudiera tocar el balón. Así fue el gol de Lamine Yamal.
El himno de España
Uno de los momentos más impresionantes del partido fue en la previa cuando se escuchó el himno de España por la megafonía del Sánchez Pizjuán y cuando Jesús Navas le entregó el trofeo de la Copa del Mundo a Rodri.
¡Llegó el descanso!
El árbitro holandés hizo sonar su silbato para indicar el final del primer tiempo. Los futbolistas se van a vestuarios.
Min 45
¡Al palooo!
Pase de Cubarsí para Fermín y el andaluz se sacó un buen disparo al palo largo que salió repelido por la madera. ¡Qué poco faltó para que llegase el tercero de España! Por cierto, se jugará 1 minuto más en este primer tiempo en el Pizjuán.
Min 43
Sin peligro
Centro de Perisic que fue directo a los guantes de Unai Simón.
Min 41
Cerca del descanso
Estamos viviendo los últimos minutos del primer tiempo y España no deja de jugar en campo rival. Diez jugadores croatas están encerrados en su área.
Min 37
Otra amarilla
Ahora la cartulina es para Petar Sucic por ir con la plantilla por delante ante una salida de Unai Simón.
Min 36
Gol anulado
Otro disparo de Fermín. Livakovic lo detuvo, pero se le escurrió el balón y Oyarzabal cazó el rebote para mandarlo al fondo de la red, pero estaba adelantado.
Min 35
¡Fermín López!
Uyyy. A punto estuvo de marcar el centrocampista del Barça con un chut al palo corto que se marchó por milímetros.
Min 34
La ola
El Ramón Sánchez Pizjuán es una auténtica fiesta y los asistentes están haciendo la mítica ola.
Min 31
¡GOOOOOOOL DE ESPAÑA!
¡GOL DE ESPAÑA! ¡GOOOL DE MARC PUBILL! Córner a favor de la selección española que terminó con un centro de Lamine Yamal tras sacarlo en corto. El cuero fue directo al defensa del Atlético de Madrid, que volvió a adelantar a España.
Min 28
¡GOL DE CROACIA!
¡GOL DE CROACIA! ¡GOL DE BELJO! Sin merecerlo acaba de igualar la contienda el combinado balcánico. Centro desde la banda izquierda croata y el delantero remató entre Huijsen y Cubarsí sin ninguna oposición.
Min 27
¡Fuera de juego!
Vaya pase se sacó Baena para dársela a Cucurella, pero el del Real Madrid falló ante Livakovic. La acción quedó anulada por fuera de juego del lateral izquierdo.
Min 23
Cómo va el España – Croacia
Sigue pasando los minutos en Nervión y la selección española sigue ganando 1-0 a Croacia gracias al solitario y temprano gol de Lamine Yamal.
Min 20
¡Rozando el palo!
Disparo lejano de Pau Cubarsi que se fue muy cerquita del poste.
Min 18
Amarilla
Cartulina amarilla para Pongracic, que llegó tarde y se llevó por delante a Pau Cubarsí.
Min 17
Unai Simón
Centro de Croacia al segundo palo que remata como puede Pasalic y el cuero acaba en los guantes de Unai Simón sin grandes problemas.
Min 15
La presión
Siguen Oyarzabal, Baena y compañía presionando arriba para provocar la pérdida y está saliéndole bastante bien a España.
Min 11
España intratable
Le cuesta mucho a Croacia salir de su propio campo y España siempre está robando muy arriba, pero es cierto que ahora lleva un rato tranquilo Livakovic.
Min 8
Superioridad de la Selección
Lo cierto es que hasta el momento sólo ha habido un equipo sobre el verde del Sánchez Pizjuán y es España.
Min 4
¡Livakovic!
Casi mete el segundo España. Gran centro de Cucurella y buen disparo de Álex Baena, pero se topó con el arquero del Barcelona. El rechace le fue a Cucu, que soltó un zapatazo que interceptó un defensor croata que quedó tocado porque el balón le dio en la boca del estómago. Hubo saque de esquina y en él Oyarzabal peinó en el primer palo, pero no había nadie para coger su prolongación.
Min 2
¡GOOOOOOL DE ESPAÑA!
¡GOL DE ESPAÑA! ¡GOOOOOL DE LAMINE YAMAL! Esto acaba de empezar y el de Rocafonda, como hizo en Wembley, ya ha adelantado a la Selección. Jugada por la banda izquierda que termina en el otro costado con un disparo colocado de Lamine, que batió a Livakovic con un chut colocado y ajustado al palo.
¡Comienza el España – Croacia!
Y arrancó el partidazo de la Liga de las Naciones en el Sánchez Pizjuán con España teniendo la primera posesión.
¡Los himnos!
Primero sonó el himno de Croacia y posteriormente llegó el turno del de España con todo el Sánchez Pizjuán tarareándolo.
¡La Copa del Mundo!
Jesús Navas le dio a Rodri Hernández la Copa del Mundo y el capitán de la Selección se la ofreció a todo el Sánchez Pizjuán, que enloqueció.
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que ruede el balón en el Sánchez Pizjuán y eso significa que los futbolistas de España y Croacia van a saltar al terreno de juego en breves momentos.
La previa
Faltan algo más de 10 minutos para que ruede el balón en el Sánchez Pizjuán y aprovechamos este ratito para dejarles la mejor previa del España – Croacia.
Luis de la Fuente
El seleccionador nacional pasó unos buenos años de su carrera como entrenador del Juvenil del Sevilla y Pablo Blanco recuerda su visión de Luis de la Fuente.
Fabián Ruiz
El centrocampista del PSG no se ha mordido la lengua al hablar sobre su figura como candidato para ganar el Balón de Oro y ha desvelado dónde le gustaría acabar su carrera. Las palabras de Fabián Ruiz.
Aymeric Laporte
El central francés sigue siendo vital en el esquema de Luis de la Fuente y en una entrevista con Mario Suárez Laporte ha desvelado por qué eligió jugar con España.
Alineación de Croacia
Ya tenemos el once del combinado croata y destaca la ausencia de Luka Modric. Esta es la alineación oficial de Croacia contra España hoy: Livakovic; Smolcic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Kovavic, Misic, Sucic, Pasalic; Beljo.
Los descartados
Luis de la Fuente ha tenido que descartar a tres futbolistas para este España – Croacia. Los elegidos fueron Roberto Fernández, Yéremy Pino y Robin Le Normand, que se unió a la concentración para sustituir a Eric García.
A qué hora juega la selección española
La UEFA programó el España – Croacia en el horario de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Eso significa que queda menos de una hora para que comience este partidazo de la UEFA Nations League.
Luka Modric
Muchos se preguntan si el ex del Real Madrid continúa defendiendo la camiseta de su país y la respuesta es clara: sí. El centrocampista, a sus 41 años y más de 200 partidos internacionales sigue ahí. Modric es eterno.
¿Ganará España?
La Selección llega tras ganar por 2-3 a Inglaterra en Wembley y hoy se enfrentan a los croatas en un choque importante de la Liga de las Naciones. Participa en nuestra encuesta: ¿Ganará España a Croacia?
Dónde ver por TV el España – Croacia
Recordamos que este partidazo entre España y Croacia se puede ver en directo por televisión a través de La1. En OKDIARIO te contaremos en vivo online y en streaming gratis todo lo que suceda en este choque de la selección española en la UEFA Nations League.
Alineación de España
Ya conocemos el once escogido por Luis de la Fuente para pelear por los tres puntos en el Sánchez Pizjuán. Esta es la alineación oficial de España hoy contra Croacia: Unai Simón; Marc Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Fermín López; Álex Baena, Oyarzabal y Lamine Yamal.
Todo preparado
Falta apenas una horita y media para que ruede el balón en Sevilla, por lo que en breves momentos conoceremos las alineaciones de España y de Croacia.
Min 83
Detiene Unai Simón
Saque de esquina que efectuó Luka Modric y otra vez el balón a los guantes de Unai Simón.